Fedez tira in ballo Papa Francesco su Instagram: “Ho altre cose da suggerirti”

Fedez Papa Francesco Instagram

Fedez tira in ballo Papa Francesco nelle sue stories di Instagram. Succede che il rapper milanese faccia anche questo! Al momento Fedez si trova dall’altra parte del mondo, a Los Angeles, dove sta trascorrendo alcuni giorni con la sua famiglia.

Fedez Papa Francesco Instagram | La storia

In una storia comparsa sul suo account Instagram, il rapper milanese ha postato uno screenshot di un articolo su alcune dichiarazioni del Pontefice. “Papa Francesco rimprovera il web: ‘Siamo più social e meno sociali'”.

Il giovane rapper allora ha colto la palla al balzo e commenta così la notizia: “Papa Francesco ha citato un mio vecchio testo (a sua insaputa). Ne ho altre da suggerirti, se vuoi, Francy”, ha scritto con ironia Fedez.

Fedez Papa Francesco Instagram | Comunisti col Rolex

Il testo a cui Fedez fa riferimento è quello di una celebre canzone che il rapper ha composto con il collega J-Ax. Si tratta del brano Comunisti col Rolex, che ha segnato il felice (ma momentaneo) matrimonio tra i due rapper.

Nel testo si legge: “Perché in fondo il mio ideale è il socialismo reale / Quello sempre più social e sempre meno sociale”.

Fedez Papa Francesco Instagram | Cosa ha detto Papa Francesco

Ovviamente le parole del Papa non sono state ispirate dal simpatico testo della canzone dei rapper milanesi. Il Pontefice, in occasione dell’omelia di Pentecoste, ha involontariamente citato Comunisti col Rolex parlando del linguaggio social, che sempre più spesso al giorno d’oggi trova nell’insulto una valvola di sfogo.

“Va di moda aggettivare, purtroppo anche insultare. Viviamo in una cultura dell’aggettivo che dimentica il sostantivo delle cose. È anche una cultura dell’insulto. Poi ci rendiamo conto che fa male, a chi è insultato ma anche a chi insulta”, ha detto Papa Francesco. “Rendendo male per male passando da vittime a carnefici, non si vive bene. Chi vive secondo lo Spirito, invece, porta pace dov’è discordia, concordia dov’è conflitto”, ha aggiunto ancora il Papa.

Fedez trolla Salvini (con la nonna)

Fedez: “Tour estivo annullato? La verità è un’altra”