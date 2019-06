Il primo tutorial di make up di Chiara Ferragni | VIDEO

Chiara Ferragni tutorial make up

Chiara Ferragni lancia la sua linea di make up con Lancome, ma non si limita a questo. La fashion blogger più famosa d’Italia, infatti, sul suo account Instagram ha pubblicato il primo tutorial realizzato utilizzando solo la sua Lancome x Chiara Ferragni.

A truccare il viso dell’influencer di Cremona è il suo fido e inseparabile make up artist, Manuele Mameli. Nelle immagini si vede lui utilizzare i prodotti della capsule collection per rendere ancora più bella Chiara Ferragni.

Ma è anche lei, da sola, a usare i colori della palette per dipingere le sue labbra con un rossetto scuro. Il risultato è eccezionale.

Chiara Ferragni tutorial make up | Il world tour

La capsule collection di Lancome x Chiara Ferragni sta avendo un grande successo. La fashion blogger al momento è nel pieno del suo world tour per la presentazione della sua linea di make up firmata Lancome in diverse città del mondo.

Lo scorso 7 giugno Chiara Ferragni è arrivata a Roma. In uno store Douglas della centralissima via del Tritone, la fashion blogger ha incontrato i suoi fan che, in migliaia, la aspettavano all’entrata del negozio.

Dopo Roma è la volta di Los Angeles: il 13 giugno la fashion blogger presenta il suo progetto dall’altra parte del mondo, in quella che è un po’ la sua seconda casa. Subito dopo l’evento romano, Chiara Ferragni è partita per LA, dove ad attenderla ci sono il marito Fedez e il loro bambino Leone.

Ma non si ferma a Los Angeles il tour della Ferragni. Il 24 giugno sarà ad Amsterdam, il 26 a Francoforte e il 28 a Madrid. Durante questi eventi, l’imprenditrice digitale incontra i suoi fan e per l’occasione ha pensato di renderli ancora più felici creando una linea di T-Shirt da concerto. Al posto della popstar di turno, c’è il visino angelico di Chiara Ferragni. Il costo della T-Shirt è di 95 euro.