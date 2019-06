Chiara Ferragni blasta gli haters con una foto hot (delle sue “small boobs”)

Chiara Ferragni seno piccolo

“Small boobs, big hearts”. Chiara Ferragni smonta così chiunque la critichi per la sua taglia di reggiseno. La fashion blogger di Cremona, infatti, è stata più e più volte nel mirino degli haters proprio per il seno piccolo.

In tante occasioni l’influencer più amata d’Italia ha provato a difendersi da questa accusa insana, ma stavolta lo fa anticipando le critiche degli haters che spuntano dietro l’angolo ogni volta che pubblica un post e ha mostrato a tutti il suo seno. Coperto dalle mani, sì, ma visibilmente piccolo.

Chiara Ferragni seno piccolo | Il post

“Seno piccolo, cuori grandi”, scrive la fashion blogger pubblicando lo scatto che, a giudicare dal “taglio” dei capelli, risale alla recente esperienza di Cannes.

Chiara Ferragni seno piccolo | Le reazioni ai post

Le reazioni al post, come si poteva immaginare, sono state di diverso tipo. In tanti hanno apprezzato il fatto che, ancora una volta, la fashion blogger si piaccia per quello che è, anche con un “difetto”, come quello che potrebbe essere per molte quello di avere un seno piccolo. In questo modo Chiara Ferragni spona le sue tante follower ad amarsi per ciò che si è, senza badare al giudizio altrui.

“Meglio piccole che di silicone”, scrive qualcuno in un commento. “Io non voglio insultare, ma vorrei capire il perché di questa foto senza maglia”, si legge ancora. ”

In tanti invece colgono la palla al balzo per attaccare l’influencer di Cremona. “Io non voglio insultare, ma vorrei capire il perché di questa foto senza maglia”, scrive un utente. “Queste foto che ti fai non hanno un minimo di seno”, si legge ancora. “Sicuramente avrai un cuore grandissimo, ma non trovi sia presuntuoso dirselo da sola? E poi detta così sembra che quelle prosperose abbiano il cuore piccolo”, scrive ancora un utente.

Chiara Ferragni e la foto hot (dall’estetista)