Londra: edificio in fiamme. Cento pompieri sul posto per domare l'incendio

Londra incendio edificio – Un edificio di sei piani sta andando a fuoco a Londra.

Più di cento pompieri si trovano sul posto per tentare di domare le fiamme, che hanno totalmente avvolto il palazzo.

L’incendio è avvenuto a Barking, nella zona Est della capitale inglese.

La notizia è stata diffusa su Twitter dagli stessi vigili del fuoco, i quali hanno dichiarato che l’allarme è scattato intorno alle 16.30.

Sui social, subito dopo il propagarsi delle fiamme, sono cominciate a trapelare le prime fotografie dell’incendio, che mostrano l’edificio totalmente avvolto dalle fiamme.

#BREAKING : London – 70 firefighters are battling a massive fire at a block of flats at De Pass Gardens in the Barking area of London .#London #Barking Video Credit : MarceVercellesipic.twitter.com/JWUpESVb0Y — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) 9 giugno 2019

Al momento non si hanno notizie di vittime o feriti, così come sono ignote le cause dell’incendio.

I residenti degli edifici adiacenti, intanto, sono stati evacuati, mentre le strade intorno all’edificio sono state chiuse al traffico.

Nel giugno del 2017, un incendio aveva avvolto la Grenfell Tower, nella zona di North Kensington.

Le fiamme avevano provocato la morte di 72 persone, tra cui anche due italiani: Marco Gottardi e la sua fidanzata Gloria Trevisan.

Il rogo fu un vero e proprio shock per il Paese e innescò una serie di polemiche sulle norme antincendio: diversi controlli da parte del Governo inglese, infatti, evidenziarono che in almeno 120 grattacieli inglesi non venivano rispettate le norme antincendio, inclusa la Grenfell Tower.

Notizia in aggiornamento