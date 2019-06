Lo strano incontro tra Taylor Mega e Matteo Salvini: un video immortala il momento | VIDEO

Taylor Mega Matteo Salvini

Taylor Mega incontra Matteo Salvini. L’influencer di Udine il 7 giugno si è ritrovata nello stesso studio televisivo di Matteo Salvini. Il salotto in questione è quello in cui la bionda showgirl è spesso ospite: Pomeriggio Cinque.

Da Barbara D’Urso, però, c’era un ospite speciale: il vicepremier della Lega Matteo Salvini. Ovviamente il momento dell’incontro dietro le quinte è stato immortalato e immediatamente lanciato online.

Incontri speciali

Nel breve video postato sull’account Instagram da Taylor Mega, si vedono i due scambiarsi quattro chiacchiere prima di entrare in studio. La cosa non è di certo passata inosservata, anche perché in una foto pubblicata dalla bellissima influencer bionda sui social si vede un Matteo Salvini particolarmente preso dalla conversazione con la donna, al momento tra le più ambite d’Italia.

Questo cozza un po’ con le ultime dichiarazioni del ministro dell’Interno, che proprio qualche giorno fa ha ribadito l’amore per la sua nuova fiamma, Francesca Verdini, figlia del politico di Forza Italia Denis, e degna sostituta della ex storica del vicepremier Elisa Isoardi.

Il video di Taylor Mega e Matteo Salvini che chiacchierano piacevolmente tra un fuori onda e l’altro ha fatto il giro del web e ha spinto i più maliziosi a commentare la faccenda alludendo a una sorta di liaison tra il politico e l’influencer.

Sempre al centro delle critiche

Taylor Mega è finita al centro delle ultimissime cronache per la partecipazione lampo al Grande Fratello. La donna è stata solo una manciata di giorni, il tempo giusto per portare scompiglio nella casa più chiacchierata d’Italia. Da Barbara D’Urso Taylor Mega va spesso e spesso è al centro di attacchi furiosi.

Quanto guadagna Taylor Mega con un post su Instagram

L’influencer si è attirata le critiche di tanti per il suo tenore di vita, che ostenta senza problemi. Tra orologi costosissimi e viaggi extra lusso, Taylor Mega ha sempre attirato le invidie di tanti.