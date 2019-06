Grecia Italia streaming live e diretta tv: ecco dove vedere la partita valida per le qualificazioni a Euro 2020

GRECIA ITALIA STREAMING TV – Oggi 8 giugno 2019 l’Italia torna in campo per le qualificazioni ai prossimi Europei 2020. La squadra di Roberto Mancini si sfiderà con la Grecia, la partita si giocherà ad Atene.

Una partita importante questa per gli azzurri che guidano con sei punti il giorne J di qualificazione a Euro 2020 a più due su Bosnia e Grecia.

Una vittoria a questo scontro permetterebbe ai calciatori di Mancini di guadagnare terreno sui greci in attesa dello scontro diretto dell’11 giugno con la Bosnia.

QUALIFICAZIONI EURO 2020, IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Dove vedere Grecia Italia in tv? E in live streaming? Rai 1? Sky Sport? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Grecia Italia streaming live | Dove vedere la partita in tv

Il match di qualificazione tra Grecia e Italia di sabato 8 giugno 2019 sarà visibile in diretta e in esclusiva su Rai 1. Previsto un ampio pre e post partita con l’intervento di diversi esperti e commentatori.

Rai 1 è visibile al tasto 1 del telecomando sul digitale terrestre, ma anche con la qualità dell’HD sul canale 501. Sul satellite, Grecia Italia è visibile sulla piattaforma Tivusat e per gli abbonati Sky al tasto 101 del decoder.

Il calcio d’inizio di Grecia Italia è previsto alle ore 20.45.

La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

IL REGOLAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI A EURO 2020

Grecia Italia streaming live | Dove vederla in streaming

Per chi non fosse a casa, Rai 1 è visibile anche in diretta streaming grazie alla piattaforma gratuita RaiPlay, disponibile per pc, smartphone e tablet. Per seguire la partita bisognerà effettuare dei semplici passaggi: registrarsi (mail o social), cliccare su dirette (vedi menù a tendina sulla sinistra) e poi su Rai 1.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DI QUALIFICAZIONE A EURO 2020

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE QUALIFICAZIONI A EURO 2020

Grecia Italia streaming live | Il commento di Mancini

L’allenatore dell’Italia ha voluto rassicurare così: “Stanno tutti abbastanza bene, ho ancora un po’ di ore per decidere, ma tutti gli attaccanti sono abbastanza in forma. Qualcuno non potrà venire in panchina, perché abbiamo cinque centravanti, ma poi martedì ci sarà anche la partita con la Bosnia”.

Ma come giocheranno gli avversari? “Non sappiamo come giocherà la Grecia, ultimamente ha adottato due moduli diversi. Per noi, comunque, sarà essenziale mantenere la solita mentalità, a prescindere dal loro schieramento”.

“Mi sembra che, anche se ci sono dei giovani, i giocatori che andranno in campo siano tutti abbastanza esperti. Magari qualcuno non è ancora abituato a certi tipi di partite in Europa, ma tutti hanno personalità. Io sono abbastanza tranquillo e spero che allo stadio vengano tante persone. È sempre bello giocare davanti a uno stadio pieno. Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto finora, con la stessa mentalità, al di là degli episodi più o meno favorevoli che possono capitare in ogni partita. Questo è uno di quegli impegni in cui possiamo dimostrare che la nostra crescita sta continuando e andare in campo per vincere”.

E ancora: “Questa in Grecia e quella con la Bosnia saranno forse le due partite più difficili, perché affrontiamo le due squadre che ci contenderanno il primo posto. Ma vogliamo continuare a giocare come sappiamo, senza cambiare mentalità”.

Mancini ha specificato: “La scelta del modulo non dipenderà dalla Grecia: ha il nostro massimo rispetto, ma ormai i miei giocatori sanno quello che devono fare. Se dovessimo cambiare qualche giocatore, non dovrebbe cambiare il risultato. Non credo che, se cambiano uno-due giocatori, possa cambiare qualcosa. Piuttosto, questa partita dovrà essere la conferma del cammino fatto, in un impegno fuori casa contro una squadra molto tecnica, non semplice”.

Infine, le parole di Mancini: “La Grecia ha cambiato la qualità del gioco in questi ultimi mesi, sapendo che può capitare, in certi momenti della partita, che le cose non riescano, come nel primo tempo con la Finlandia. Quello che stiamo provando speriamo che ci riesca sempre. Il Mondiale mancato? Ormai quello che è stato è stato e non possiamo più tornare indietro. Semmai, ci deve servire come motivazione ulteriore perché non succeda più”.

Grecia Italia streaming live | Formazioni squadre

Quali sono i convocati di Roberto Mancini per la sfida contro la Grecia? E quelli scelti dalla Grecia? Ecco la lista completa:

ITALIA (4-3-3):

Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson;

Verratti, Jorginho, Barella;

Bernardeschi, Belotti, Chiesa.

ALLENATORE: Mancini.

GRECIA (4-2-3-1):

Vlachodimos; Mavrias, Sokratis, Manolas, Koutris;

Zeca, Kourbelis;

Fortounis, Bouchalakis, Samaris;

Koulouris.

ALLENATORE: Anastasiadis.