Gay Pride a Roma, strade chiuse e bus deviati: tutte le informazioni

Gay Pride Roma strade chiuse

L’arcobaleno del Gay Pride colora le strade di Roma. Sabato 8 giugno 2019, infatti, per le vie della città si snoda il corteo del Roma Pride. Quest’anno la manifestazione, organizzata dal Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, festeggia i suoi primi 25 anni.

Ovviamente per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, le strade in cui si snoda il corteo sono chiuse al traffico. I manifestanti si radunano in piazza della Repubblica, da dove la parata ha inizio, attorno alle 15, ma le strade verranno chiuse dalle 13.30 e rimarranno inaccessibili fino alle 21.30 circa.

Le strade toccate dal percorso e quindi chiuse al traffico sono le seguenti: piazza della Repubblica, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, largo Corrado Ricci, piazza della Madonna di Loreto.

Gay Pride Roma strade chiuse | Google Maps

Per l’occasione, Google Maps ha indicato il percorso colorandole non con il solito blu, ma con i colori del Pride.

Gay Pride Roma strade chiuse | Linee autobus deviate

Anche alcune linee degli autobus subiranno delle significative deviazioni. Come si legge sul sito di Atac, le linee che subiscono variazioni nel percorso sono le seguenti: C2, C3, H, 3, 5, 14,16, 38, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 170, 223, 310, 360, 590, 649, 714 e 910.

Anche il tram della linea 3 sarà soggetto a delle variazioni. I 3 provenienti dalla stazione Trastevere, già limitati a Porta Maggiore, si limitano ulteriormente a Porta San Paolo. Attivo il servizio navetta da Porta Maggiore a Valle Giulia-piazza Risorgimento.

Gay Pride Roma strade chiuse | Linea A metro chiusa

Inoltre chi usufruisce dei mezzi pubblici a Roma dovrà fare i conti dall’8 giugno anche con la parziale chiusura della linea A della metro. Infatti vengono avviati oggi i lavori di manutenzione su tutta la linea, che coinvolgono al momento il tratto tra Anagnina e Subaugusta. Attivate le navette sostitutive per coprire le fermate che intercorrono tra Anagnina e Subaugusta.