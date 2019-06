Fedez nonna contro Salvini

Ormai sui social è una vera star. La nonna di Fedez ha un profilo Instagram di tutto rispetto che conta un numero di follower pari o addirittura superiore a tanti influencer. Fondamentale, ovviamente, la complicità del nipote rapper, ma anche quella della nipote acquisita.

La nonna di Fedez sbarca su Instagram e diventa un’influencer | VIDEO

Fedez nonna contro Salvini | Nonna Fedez sui social

In più di un’occasione, infatti, Chiara Ferragni non ha mancato di sponsorizzare nonna Fedez. La signora Luciana Violini, insomma, sui social spopola e non manca di fare quello che un po’ tutti gli utenti (magari con qualche anno in meno) si dilettano a fare su Instagram.

Certo, nonna Luciana lo fa a modo suo e così le stories vengono un po’ sbilenche, con soggetti poco definiti e magari proprio senza soggetti. Fedez dal canto suo si diverte a condividere le stories della nonna, commentando quello che fa e che dice e i suoi modi un po’ impacciati.

Fedez nonna contro Salvini | La frecciatina

E così qualche giorno fa sull’account di Fedez è comparsa una storia sulla storia di nonna Luciana. Fedez commenta e lancia una frecciatina al ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Ormai è lanciatissima. Manda anche i bacioni alla Salvini”, scrive il rapper milanese sulla storia.

Una frecciatina che si rifà all’attitudine del vicepremier della Lega di mandare bacioni a tutti nei numerosi messaggi che lascia sui suoi social. Poi sempre nelle storie, il rapper milanese torna serio e spiega perché ha voluto che la nonna avesse Instagram.

“Scherzi a parte, l’idea di aprire il profilo alla nonna è nata per mera goliardia familiare, senza renderci conto che sarebbe diventato uno strumento per aiutarla ad ingannare quella solitudine in cui vivono molto persone anziane nella loro quotidianità (non più così avvincente)”, si legge in un’altra storia del rapper.

“Quando le scrivete sappiate che la fate davvero felice. Si cerca sempre di demonizzare i social, ma ogni tanto possono anche fare del bene dai. Da Don Mazzi è tutto, buonanotte. (Don Mazzi sarei io, era ironico ma forse non si capiva)”, precisa Fedez, con parole di miele nei confronti della nonna, da sempre grande protagonista della sua vita.