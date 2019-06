Ossessione omicida film | Trama | Cast | Trailer | Stasera in tv | Rai 2 | Streaming

OSSESSIONE OMICIDA – Stasera, venerdì 7 giugno 2019, va in onda in prima serata su Rai 2 il film Ossessione omicida. Appuntamento dalle 21.20 in prima serata sul secondo canale del servizio pubblico. Il film, in prima tv, è un thriller del 2014 diretto da Sam Miller e interpretato, tra gli altri, da Idris Elba. Ma di cosa parla Ossessione omicida, qual è la trama, il cast e il trailer? Di seguito le anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere sul film stasera in tv su Rai 2.

Ossessione omicida film | Trama

Il film del 2014 Ossessione omicida è trasmesso oggi 7 giugno 2019 in prima tv su Rai 2. Il protagonista è Colin Evans, detenuto per aver commesso alcuni omicidi. Colin perde la causa che avrebbe potuto scagionarlo, dato che i giudici lo reputano un “narcisista psicopatico”.

Lo spietato uomo decide di uccidere le sue guardie e di andare a trovare l’ex fidanzata con la quale stavano preparando le nozze. A quel punto avviene la drammatica scoperta: la ragazza ha già un nuovo compagno con cui sta bene.

Colin e la ragazza iniziano a litigare, poi si ritrovano in camera da letto e improvvisamente lui la uccide strangolandola violentemente e colpendola con un lampadario. L’omicida scopre dove abita il compagno della donna e si reca a trovarlo.

Qui trova Terri, una donna sposata con due figli. Colin entra in casa e viene medicato dopo un incidente avuto con la propria auto. Poco dopo arriva Meg, un’amica di Terri, che si rende conto del carattere scontroso del protagonista di Ossessione Omicida.

Il protagonista, in preda a un raptus omicida, uccide Meg con una pala. A quel punto Terri cerca di scappare insieme ai figli, anche perché ha notato che l’uomo è armato. Colin scappa nella casa della sua ex fidanzata, ancora a terra morta, per sfuggire all’arrivo della polizia, e porta con sé Terri e i figli.

Dopo un acceso scontro, Terri riesce a prendere la polizia del protagonista e ad ucciderlo.

LA TRAMA DI OSSESSIONE OMICIDA

Ossessione omicida film | Cast

Nel cast del film Ossessione omicida tanti attori amati dal pubblico, tra questi Taraji P. Henson nei panni di Terri e Idris Elba, nel ruolo del protagonista. Il film, girato ad Atlanta, è diretto da Sam Miller.

Tra gli altri attori anche Leslie Bibb, Kate del Castillo e Henry Simmons.

Ossessione omicida film | Trailer

Ecco il trailer di Ossessione omicida (No Good Deed), film del 2014 stasera in tv venerdì 7 giugno 2019 su Rai 2 in prima visione dalle 21.20.

Ossessione omicida film | Streaming

La pellicola del 2014 va in onda questa sera su Rai 2 dalle 21.20. Rai 2 è visibile in chiaro al tasto 2 del digitale terrestre, anche in HD al canale 502.

Per chi ha Sky, può collegarsi al canale 102 del proprio decoder. Per chi non fosse in casa, il film è visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.

Dove vedere Ossessione omicida in streaming tv