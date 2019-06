Il Messico schiererà 6mila soldati per fermare i migranti

Messico | Esercito | Soldati per fermare migranti

MESSICO SOLDATI ESERCITO MIGRANTI – Una soluzione radicale per fermare i flussi migratori. È quella che intende adottare il Messico. Il Paese vuole dispiegare 6mila soldati al confine meridionale con il Guatemala per impedire ai migranti di entrare nel territorio nazionale e da lì passare negli Stati Uniti. A riferirlo è stato il ministro degli esteri messicano Marcelo Ebrard, a Washington per cercare di impedire che gli Usa introducano dazi commerciali sulle merci messicane. Una misura necessaria, secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che punta il dito sul fallimento del governo del Messico nell’intraprendere azioni efficaci per fermare il flusso di immigrati. Ne parla la Bbc.

“Abbiamo spiegato che ci sono 6mila uomini e che saranno schierati lì”, ha detto il ministro messicano Ebrard aggiungendo che i colloqui continueranno venerdì. Secondo la proposta di Trump, i dazi dovrebbero aumentare del 5 per cento ogni mese su una serie di beni, compresi auto, birra, tequila, frutta e verdura, raggiungendo il 25 per cento entro ottobre.

Il presidente Usa vuole che il Messico fermi le centinaia di migliaia di migranti prevalentemente centroamericani che hanno cercato l’ingresso negli Stati Uniti quest’anno. La settimana scorsa Trump annunciato le tariffe messicane in programma via Twitter, sorprendendo i membri del suo stesso partito e i mercati finanziari.

La situazione al confine tra Usa e Messico resta complicata. La Us Customs and Border Protection, la maggiore tra le forze dell’ordine per la sicurezza delle frontiere, alle dipendenze del Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti, ha annunciato questa settimana che a maggio gli arresti di migranti sono aumentati al livello più alto in più di un decennio.

La Border Patrol, l’agenzia di polizia federale americana che ha l’obiettivo di rilevare e impedire gli ingressi illegali negli States, a maggio ha fermato 132.887 migranti che tentavano di entrare negli Usa dal Messico, segnando un aumento del 33 per cento rispetto al mese precedente.