“Le storie d’amore dei due vicepremier sono costruite ad hoc. Quella di Di Maio serve a far tacere le chiacchiere sulla sua presunta omosessualità”.

Parole forti, quelle della giornalista e saggista Maria Giovanna Maglie, ospite di Belve, il programma serale condotto da Francesca Fagnani.

L’ex corrispondente Rai non sembra avere dubbi in merito alle vite private dei due leader italiani.

Uno, Luigi Di Maio, sarebbe unito alla compagna Virginia Saba solo per mettere a tacere le voci sulla sua presunta omosessualità. L’altro, Matteo Salvini, attualmente in coppia con la 26enne Francesca Verdini, ci starebbe insieme solo per facciata.

Maria Giovanna Maglie insiste: “Entrambe le storie sono false, ma per motivi diversi. Una è costruita proprio a tavolino nel senso che serve a coprire una mancata uscita dal ‘closet’ e quindi è ben diverso”.

Salvini e Di Maio con le fidanzate al Quirinale

“Siccome sono a centinaia, a migliaia le chiacchiere sulla presunta omosessualità di Di Maio, la costrizione abbastanza chiara della fidanzata ha questo significato”.

Secondo la Maglie, la storia d’amore fra il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico e Virginia Saba sarebbe quindi tutta una montatura.

Nel caso del ministro dell’Interno, invece, le cose starebbero diversamente. La giornalista ospite di Belve afferma: “Credo che, invece, sul fatto che a Salvini, che tra l’altro ha figliato, ha sposato, si è divorziato, si è separato, si è accompagnato, piacciono le donne non c’è dubbio, quindi questo tipo di infingimento non c’è”.

In ogni caso, anche dietro alla storia del leader della Lega ci sarebbe qualcosa che non torna. “Penso che certi fidanzamenti che vengono ufficializzati rapidissimamente, siano più diciamo di facciata”.

La Maglie conclude: “Poi mi fa piacere se si fidanzeranno sul serio, ma lì l’abbiamo fatta cotta e mangiata per far vedere che c’era la nuova storia”.

La puntata di Belve sarà trasmessa stasera, venerdì 7 giugno, alle 22,45 sul Nove.

