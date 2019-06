Chiara Ferragni Roma incidente | L’influencer incontra i fan

Chiara Ferragni arriva a Roma. Finalmente. Migliaia e migliaia i fan in coda per poter vedere almeno per un momento la loro fashion blogger del cuore. L’influencer di Cremona è arrivata a Roma in occasione del lancio della sua capsule collection per Lancome.

Per presentare dal vivo ai suoi milioni di follower la sua prima linea di make up, Chiara Ferragni ha scelto Roma. In via del Tritone, in uno shop di Douglas, la fashion blogger è arrivata accolta da un bagno di folla.

Shorts rosa shocking e la T-Shirt da concerto con il suo bel viso stampato su, l’influencer più amata d’Italia si è presentata alla fila lunghissima che la attendeva davanti al negozio di via del Tritone con un look super sportivo e una lunga coda bionda.

Como, il discorso di Chiara Ferragni sulla bellezza: ecco cosa ha detto

Chiara Ferragni Roma incidente | L’incidente

Prima di entrare nello shop, Chiara Ferragni ha avuto un piccolo incidente. Mentre entrava, infatti, è inciampata e ha rischiato di finire a terra. Subito è scoppiata a ridere e, naturalissima, è riuscita a recuperare in corner la brutta figuraccia.

In realtà per sdrammatizzare il momento, la fashion blogger ha postato poco dopo, sul suo account Instagram, il video che immortala il momento in cui inciampa. Accanto, la fashion blogger scrive: “Chiara Ferragni, la ragazza che cade sempre quando entra negli stores”.

Chiara Ferragni Roma incidente | Il tour

Roma è stata solo la prima tappa del world tour che ha organizzato per presentare in giro per il mondo il suo ultimo successo. I suoi fan la raggiungeranno, infatti, anche in altre città: Chiara Ferragni è a Los Angeles, il 13 giugno, il 24 sarà ad Amsterdam, il 26 Francoforte e il 28 a Madrid.

Con questo tour mondiale, l’influencer celebra il successo raggiunto con la sua prima linea di make up. Per l’occasione Chiara Ferragni ha deciso di lanciare una linea di T-Shirt. Le magliette si rifanno a quelle classiche dei concerti delle popstar. La fashion blogger, proprio come una grande artista internazionale, incontrerà i suoi fan, li abbraccerà e li ringrazierà uno per uno per il sostegno e l’affetto che negli anni le hanno dimostrato.

Chiara Ferragni e la foto hot (dall’estetista)