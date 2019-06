Meghan Markle Stati Uniti – Meghan Markle torna a far preoccupare la Corona inglese. E non poco, perché stavolta di mezzo ci sarebbe anche il piccolo Archie Harrison, il figlio avuto insieme al Principe Harry.

Secondo una fonte ben informata, le cui parole sono state riportate dai principali media inglesi, l’ex attrice americana si sarebbe lasciata andare a un lungo sfogo culminato con la frase: “Sono stufa”.

Addirittura la moglie del secondogenito di Carlo e Diana avrebbe espresso il suo desiderio di tornare a vivere negli Stati Uniti in quanto soffrirebbe troppo per il ruolo di secondo piano all’interno della famiglia reale.

A impensierire soprattutto l’ex stella della serie tv “Suits” ci sarebbe il costante confronto con la cognata Kate Middleton, moglie di William e futuro re d’Inghilterra. Rivelazioni clamorose che sono state pronunciate da Robert Shuter, esperto di questioni reali durante il suo “iHeart Radio Show” che, a sua volta, avrebbe riportato le confidenze di non meglio precisate fonti.

La Markle “non è felice di venire al secondo posto” e avrebbe così intenzione “di lasciare la Gran Bretagna insieme con il principe Harry e il figlio Archie”. La destinazione sarebbero gli Stati Uniti, o meglio la città di Los Angeles, dove vivono gli amici e la madre della Duchessa di Sussex, Doria Ragland.

“Le mie fonti mi dicono che all’interno della famiglia reale ci sono state molte discussioni sull’idea che il principe Harry e Meghan si trasferissero per qualche tempo in Africa – ha detto Shuter – ma questa eventualità non accadrà, perché Meghan sta pensando di tornare in America con il suo bambino e il suo principe”.

Dunque il vero problema di Meghan Marke sarebbero i duchi di Cambridge, Kate e William, e non tanto la Regina con cui si vociferava non ci sia stato mai particolare feeling. “Le fonti sostengono che l’obiettivo sia quello di allontanarsi il più possibile da William e Kate Middleton perché Meghan sa che se continuerà a vivere qui, questo significherà dover sempre restare nella loro ombra. E lei non è certo il tipo di ragazza che è contenta di venire al secondo posto”. “Sei stata cattiva con me”: Trump bacchetta Meghan Markle durante la visita ufficiale in UK “Per colpa di Meghan oggi sono un senzatetto”: Thomas Markle Jr attacca la Duchessa di Sussex