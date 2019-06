Crisi nera tra Bradley Cooper e Irina Shayk: la modella è andata via di casa con la figlia | VIDEO

Bradley Cooper in crisi – Dopo le indiscrezioni che circolavano nei mesi scorsi, ora è ufficiale: c’è aria di crisi tra Bradley Cooper e Irina Shayk. La modella russa, da quanto si apprende da molti media internazionali, se ne è andata via di casa insieme alla figlia di due anni.

Lady Gaga e Bradley Cooper hanno davvero una relazione? Ecco cosa c’è di vero

Già da inizio 2019 si parlava di un presunto flirt tra l’attore hollywoodiano e la cantante Lady Gaga nato sul set del film “A Star is born” e culminato con la performance dei due sul palco della cerimonia Oscar 2019 con il brano Shallow.

Oscar 2019, l’emozionante esibizione di Lady Gaga e Bradley Cooper sulle note di “Shallow”

Oggi il rapporto tra Bradley Cooper, 44 anni, e Irina Shayk, 33,dopo quattro anni d’amore sembra davvero giunto al capolinea: l’ex fidanzata storica di Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di fare le valigie e lasciare la villa da 4,5 milioni di dollari dell’attore a Pacific Palisades, vicino a Santa Monica in California.

È innegabile che ormai qualcosa si sia rotto nonostante gli sforzi di restare uniti anche per tutelare la piccola Lea De Seine, nata nel 2017. “Il rapporto fra Bradley e Irina si sta raffreddando in grande stile – ha fatto sapere una fonte al tabloid inglese ‘The Sun‘– e visto che i due non stanno più bene da mesi, Irina ha deciso che sarebbe stato meglio se si fosse trasferita altrove, in un posto suo”.

Bradley Cooper e Irina Shayk sono in crisi: c’entra Lady Gaga?

E Lady Gaga? La cantante e attrice statunitense con origini italiane già in passato aveva detto la sua a proposito di questi pettegolezzi smentendo ogni illazione e sottolineando anzi che quella fra loro fosse tutta scena.

“Io e Bradley Cooper ci amiamo e siamo stanchi di nasconderci”: bomba di Lady Gaga (ma è solo un pesce d’aprile)