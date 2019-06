Radio Radicale è (quasi) salva: in arrivo 4 milioni e una mozione

RADIO RADICALE SALVA – Forse è arrivato il momento della svolta (e della salvezza) per Radio Radicale. Come spiega oggi Repubblica, domani la maggioranza M5S-Lega potrebbe presentare una mozione che prevede di concedere alla storica emittente 4 milioni di euro come misura ponte in attesa di nuove norme sulla trasmissione dei lavori parlamentari. Nel testo ci sarebbe anche lo slittamento del via ai tagli alla legge sull’editoria dal primo gennaio al primo febbraio 2020. Questa soluzione consentirebbe all’emittente l’erogazione dei contributi per il 2019.

Radio Radicale salva | La soluzione | Mozione

La svolta nella vicenda (con la Lega sempre contraria alla chiusura della radio) sarebbe arrivata per iniziativa del Ministero dello Sviluppo economico e di Luigi Di Maio, che avrebbe fatto pressioni sul sottosegretario Vito Crimi. Il vicepremier e ministro anche nel corso della campagna elettorale delle Europee aveva annunciato che si sarebbe occupato della questione.

Arrivare ad una soluzione, che comunque non è definitiva, non è stato semplice. Il deputato leghista che ha presentato l’emendamento al decreto Crescita in favore di Radio Radicale, Massimiliano Mollicone, ha spiegato che “si lavora per cercare una soluzione temporanea in attesa di rivedere tutto il quadro generale”.

> Il caso Radio Radicale

L’ostacolo da superare è quello di prorogare una convenzione già scaduta. E può essere superato con l’erogazione di un contributo ad hoc che valga per tutto il 2019.

La questione tiene banco in entrambi i rami del parlamento. Come spiega ancora Repubblica, ieri le commissioni Bilancio e Finanze della Camera, impegnate nella discussione sul decreto Crescita, hanno riammesso alcune parti degli emendamenti su Radio Radicale. E una discussione sull’emittente è prevista per domani al Senato. A Palazzo Madama ci saranno anche mozioni presentate dalle opposizioni. Il capogruppo Pd, Andrea Marcucci, ha dichiarato: “Finalmente voteremo e sarà chiaro al Paese chi vuol difendere la democrazia e la libertà e chi invece non vuole farlo”.