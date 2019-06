Music Awards 2019 scaletta | 5 giugno | 6 giugno | Cantanti | Esibizioni | Artisti | Rai 1

MUSIC AWARDS 2019 SCALETTA – Stasera (5 giugno 2019) e domani (6 giugno 2019) su Rai 1 va in onda l’edizione 2019 dei Music Awards, evento musicale che vedrà tantissimi cantanti esibirsi sul palco dell’Arena di Verona e ricevere premi per i loro recenti successi.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUI MUSIC AWARDS 2019

Quali sono i cantanti che prenderanno parte al programma? La lista è “infinita”. Si va da Achille Lauro a Il Volo. Da Ligabue a Claudio Baglioni. Da Annalisa a Enrico Nigiotti e tanti, tanti altri. Cantanti che saranno divisi in due serate: una in onda su Rai 1 il 5 giugno (oggi); l’altra il 6 (domani).

Ma qual è la scaletta dei Music Awards 2019? Vediamola insieme nel dettaglio:

Come detto, l’evento è stato diviso su due giorni. La scaletta completa e dettagliata delle serate non è stata comunicata. Non sappiamo quindi l’ordine di apparizione dei vari cantanti, ma “solo” quando (in quale data) si esibiranno.

Scaletta 5 GIUGNO

(I cantanti sono in ordine alfabetico e non di apparizione)

Achille Lauro

Alberto Urso

Alessandra Amoroso

Anastasio

Annalisa

Anna Tatangelo

Benji & Fede

Biondo

Boomdabash

Elodie

Emma Muscat

Enrico Nigiotti

Fabrizio Moro

Fiorella Mannoia

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Fred De Palma

Gazzelle

Gino Paoli

Giusy Ferreri

Il Volo

Levante

Loredana Bertè

Lo Stato Sociale

Luchè

Mika

Myss Keta

Modà

Negrita

Nek

Noemi

Paola Turci

Raf

Ron

Takagi & Ketra

The Kolors

Umberto Tozzi

Music Awards 2019 scaletta 6 GIUGNO

(I cantanti sono in ordine alfabetico e non di apparizione)

Claudio Baglioni

Antonello Venditti

Baby K

Carl Brave

Cristina D’Avena

Dark Polo Gang

Elisa

Emis Killa

Ermal Meta

Francesco De Gregori

Gemitaiz

Gigi D’Alessio

Gué Pequeno

Irama

J-Ax

Laura Pausini & Biagio Antonacci

Ligabue

Maneskin

Mahmood

Marco Mengoni

Pio e Amedeo

Roberto Vecchioni

Salmo

Sfera Ebbasta

Thegiornalisti

Ultimo

Vincitore The Voice

Music Awards 2019 scaletta | Dove vedere l’evento in tv e live streaming

I Music Awars 2019 saranno trasmessi in diretta tv (gratis) su Rai 1 a partire dalle ore 20,30. Alla conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.