ROMA TORO MUCCA SI ACCOPPIANO – Sta facendo molto discutere nelle ultime ore il video, pubblicato da Dagospia, che mostra un toro e una mucca che si accoppiano. Fino a qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che l’atto d’amore tra le due bestie è avvenuto in via Tor di Carbone, nel quadrante sud-orientale di Roma, in mezzo alla strada.

Nel video, infatti, si nota chiaramente come il toro e la mucca stiano intralciando il traffico. I due animali, infatti, si trovano al centro della strada, nello sconcerto dei passanti.

In tanti, tra automobilisti e pedoni, si sono fermati per riprendere la scena. Non si sa ancora a chi appartengano le due bestie, se siano scappate da qualche fattoria o tenuta di campagna lì vicino.

Ciò che si sa è che la presenza di bestie in mezzo alla carreggiata non è una assoluta novità nella Capitale. Negli anni, infatti, i cittadini si sono abituati alla presenza di gabbiani, che si concentrano vicino ai cassonetti dei rifiuti e che contribuiscono a rendere ancora più sporca una città che ha già i suoi problemi di pulizia.

In passato è anche successo che alcuni cinghiali scorrazzassero per le vie di Roma, seminando il panico. Ma un toro e una mucca che si accoppiano ancora non si erano visti. Fino a oggi.

