Oroscopo Paolo Fox 4 giugno 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 4 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 4 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 giugno 2019 | Previsioni

Non state vivendo un periodo pienamente felice, a causa di alcuni lati del vostro carattere che non piacciono a tutti. La cosa vi fa stare male, ma le stelle vi consigliano di prendere tempo. I prossimi saranno sicuramente dei giorni migliori.

Questo martedì inizierà non molto bene, visto che incorrerete in una spesa improvvisa che vi renderà di cattivo umore. Le stelle inoltre vi consigliano di pensare un po’ di più a voi stessi e alla vostra forma fisica, che lascia un po’ a desiderare. Tutto bene in amore, anche se alcuni lati del vostro carattere non convincono fino in fondo il partner.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 giugno 2019 | Gemelli

Da un po’ di tempo a questa parte avete accantonato l’amore. Colpa di una delusione che ancora vi rende tristi. Eppure, in questi giorni avete incontrato qualcuno che vi ha fatto battere nuovamente il cuore. Che fare? Buttarsi o frenare ancora? A volte è bene cedere all’istinto, magari questa è la volta giusta.

Che periodaccio per voi del Cancro. Da settimane non ve ne va bene una giusta e soprattutto non si riesce a capire davvero cosa desiderate. C’è incertezza nella vostra vita, in amore e anche sul lavoro. Nei prossimi giorni avrete un po’ più chiaro il quadro delle cose. Per adesso temporeggiate.

Amici del Leone, siete giù da un po’ di tempo ma adesso è arrivato il momento di dimostrare al mondo quanto valete. Questa settimana potrebbe rivelarsi decisiva per alcuni aspetti della vostra vita, quindi è giusto essere agguerriti fin da oggi. Siate più presenti in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 giugno 2019 | Vergine

Dal lavoro vi arriva la solita dose di stress e grattacapi. Se la vostra azienda non vive un momento di grande stabilità, cercate di non “portarvi il lavoro a casa”, ma di staccare la testa una volta che tornate dalla vostra famiglia. Dedicatevi al partner, che sente un po’ la vostra mancanza.

In questi giorni siete stati avvicinati da un conoscente che vi ha proposto quello che sembra un ottimo affare. Fidatevi del vostro istinto: se avete fiutato una possibile truffa, probabile che sia così. Siate fermi e dite no. Sul lavoro alcuni cambiamenti potrebbero minare la vostra serenità.

Amici dello Scorpione, il vostro martedì sarà molto interessante. Merito delle stelle benevole, ma anche della vostra mentalità tornata vincente. Vi siete messi alle spalle un brutto periodo e adesso volete stravolgere tutto: dal lavoro alla vostra forma fisica. Impegnatevi, chi vi vuol bene è sempre al vostro fianco.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 giugno 2019 | Sagittario

Siete delle persone molto difficili a livello caratteriale e questo a volte vi penalizza. Solo chi vi conosce bene sa come starvi vicini: eppure, basterebbe poco per far aprire il vostro cuore. Nella giornata di oggi potrebbero arrivare delle notizie sul lavoro: prendetele per quello che sono, senza illudervi né disperarvi.

Questa è una settimana molto impegnativa per voi, ma per fortuna siete ben disposti alla fatica e avete tanta voglia di emergere. In amore invece procede tutto a gonfie vele e il rapporto con il partner è il vero motore per le vostre giornate. Se siete single, pensate a divertirvi.

Vivete una fase di conflitto interiore a causa soprattutto dell’amore. Siete attratti quasi morbosamente da una persona che vi ha già fatto male in passato e adesso non sapete come comportarvi. Chiedete consiglio agli amici di sempre, gli unici che conoscono ogni aspetto di voi.

Per voi dei Pesci questa è una fase di grande instabilità, soprattutto in amore. Alcuni di voi vengono da una storia importante appena finita e si sentono perduti. Altri, invece, faticano a impegnarsi seriamente. Le stelle vi consigliano di attendere ancora un po’ prima di prendere decisioni importanti.