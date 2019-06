Tiziano Ferro date – Tiziano Ferro ha annunciato sul suo profilo Instagram tutte le date del nuovo tour nel 2020. Già nei giorni scorsi il cantautore di Latina aveva rivelato ai fan che, l’anno prossimo, ci sarebbe stata una nuova tournée intitolata “Tzn 2020”.

Tiziano Ferro annuncia il nuovo tour negli stadi

Non solo, l’artista 39enne aveva anche dato notizia dell’uscita del nuovo disco di inediti, “Accetto Miracoli”, prevista per il 22 novembre prossimo. Oggi, invece, sono stati svelati tutti e dodici i concerti in programma nel 2020.

“Tzn 2020” prenderà il via il 30 maggio allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Ud). Il tour farà poi tappa il 5 giugno a Milano, l’11 a Torino, il 14 a Padova, il 17 a Firenze, il 20 ad Ancona, il 24 a Napoli, il 27 a Messina.

Poi Bari il 3 luglio (sede del concerto da confermare nei prossimi giorni), il 7 luglio a Modena, l’11 in Sardegna a Cagliari Fiera. Gran finale allo Stadio Olimpico di Roma il 15 luglio.

Quando verranno messi in vendita i biglietti? I tagliandi saranno disponibili a partire dalle ore 11 di lunedì 17 giugno su LiveNation, Ticketmaster e Ticketone. È prevista però una prevendita in esclusiva per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10 di venerdì 14 giugno 2019 (per 72 ore).

Intanto è già in radio il singolo Buona (Cattiva) Sorte, il primo estratto da Accetto Miracoli, su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia). “Buona (Cattiva) Sorte rappresenta per me la rinascita” – ha commentato Ferro – “È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato.

È solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove”.

