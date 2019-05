Buone notizie per tutti i fan romani di Chiara Ferragni. In una delle sue Storie su Instagram, l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia ha annunciato che molto presto sarà a Roma per un’occasione molto speciale.

Chiara Ferragni in visita a Roma | Lancome capsule collection

“Ciao ragazzi, come avrete visto dal nostro tour il prossimo 7 giugno sarò a Roma nel Douglas Store di via del Tritone, mi raccomando accorrete numerosi”, ha annunciato Chiara Ferragni nella giornata di oggi, venerdì 31 maggio 2019.

La moglie del rapper italiano Fedez è infatti impegnata in un tour per la presentazione della sua capsule colletcion Lancome x Chiara Ferragni.

In occasione di questo suo primo tour, la bionda influencer ha deciso di lanciare un’esclusiva linea di T-Shirt con stampato il volto di Chiara Ferragni (della serie: perché avere una maglietta di Chiara Ferragni quando puoi avere una maglietta con Chiara Ferragni?).

Oltre Roma, l’influencer mamma di Leone toccherà molte altre città in occasione del suo tour. Il 13 giugno sarà la volta di Los Angeles, il 24 di Amsterdam, il 26 di Francoforte e il 28 di Madrid.

Chiara Ferragni in visita a Roma | Lancome capsule collection | T-shirts

La capsule collection Lancôme x Chiara Ferragni include una palette (quattro rossetti, quattro ombretti, un blush, tre highlighters e un lucidalabbra), tre rossetti Absolu Mademoiselle Shine, tre lip gloss Absolu Lacquer e un mascara Hypnôse Drama.

In una recente Storia su Instagram, la fashion blogger aveva detto: “Ho pensato di abbinare al progetto Lancôme x Chiara Ferragni una collezione in limited edition di t-shirt ispirate ai miei idoli musicali. Spero davvero che alla gente piaccia indossarle tanto quanto mi è piaciuto crearle”.

È possibile acquistare la t-shirt di (e con) Chiara Ferragni sul suo shop online, per la cifra di 95 euro.

Intanto, Chiara Ferragni si prepara ad approdare nella capitale italiana: “Vi aspetto in tantissimi per farci selfie insieme e abbracciarci”, ha concluso nella sua ultima Storia su Instagram

Chiara ferragni annuncia il World Tour e lancia le sue T-Shirt

Quanto costa una T-Shirt del Chiara Ferragni tour