Belen e Stefano De Martino, il video hot fa il giro del web

Belen Stefano De Martino video hot

Belen e Stefano, Stefano e Belen. La storia si ripete e i – tanti – fan della coppia sprizzano di gioia da tutti i pori. Da quando sono tornati ad essere una coppia, i due hanno ricominciato a invadere i loro rispettivi account di Instagram con foto, video e stories insieme.

Negli ultimi giorni ha iniziato a circolare un video – diffuso da Kontrokultura – in cui i due, forse per scherzo, sono ripresi mentre si scambiano dei baci davvero molto appassionati. Lei appoggiata a un muro, mentre lui le tiene il viso e la bacia con irruenza. Poi sposta le mani lungo i fianchi di lei, fino ad arrivare al bacino.

Belen Stefano De Martino video hot | La gioia dei fan

Il video in questione ha fatto impazzire i fan, che sotto ai post e alle foto che ritraggono la coppia continuano a lasciare messaggi di affetto per i due. “Tutti sognano una donna così, tutte sognano un uomo così, io sogno un amore così”, scrive qualcuno. “Gli amori veri fanno giri immensi e poi ritornano”, scrive qualcun altro alludendo alla relazione della showgirl argentina e del ballerino, prima naufragata e ora rinata.

Belen Stefano De Martino video hot | Di nuovo marito e moglie

I due sono tornati insieme da qualche tempo. I segnali di riavvicinamento, in realtà, erano stati tanti. I settimanali di gossip li pedinavano, qualche copertina era stata dedicata a un bacio rubato in strada, a Milano, ma nulla di certo finché i due non hanno postato sui social tracce di una vacanza in Marocco, insieme al figlio Santos, in cui sono usciti allo scoperto e hanno annunciato ai loro fan di essere tornati marito e moglie.

I fan hanno accolto con grande entusiasmo la notizia e continuano a tempestare sia il profilo di lei che di lui di messaggi di affetto. Vedremo se stavolta durerà.

Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme: ecco le foto dei baci