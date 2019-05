Prime pagine quotidiani oggi | Giovedì 30 maggio 2019 | Giornali

PRIME PAGINE QUOTIDIANI OGGI 30 MAGGIO – Ecco i titoli e le notizie sulle prime pagine dei quotidiani italiani di oggi, giovedì 30 maggio 2019. L’attenzione dei principali giornali è rivolta al caos interno al Movimento 5 Stelle oggi impegnato in una votazione online sulla piattaforma Rousseau per confermare la leadership di Luigi Di Maio, dopo la sonora sconfitta alle Elezioni Europee di domenica. Ma viene dedicato spazio anche agli scenari possibili per il governo nel breve e medio termine: spunta l’ipotesi del voto anticipato in autunno, a fine settembre.

Corriere della Sera: “Conti, i timori del Quirinale. Assemblea tesa nei 5 Stelle. Di Maio chiede la fiducia sul sito Rousseau. Lo scenario del voto a settembre. Lettera dell’Europa sforzi non sufficienti. Il Tesoro: ora le cessioni”

La Repubblica: “Il Quirinale dà l’allarme. Il Colle, preoccupato per l’economia, chiede un governo che sappia decidere. Arrivata la lettera Ue che boccia i nostri conti. Di Maio: il referendum sul suo ruolo oggi sulla piattaforma Rousseau. Ma Grillo e il leader leghista si sono già schierati con lui”

La Stampa: “La grande paura dei 5 Stelle. ‘La Lega vuole il voto alla fine di settembre’. Intervista a Siri: le mie proposte a Salvini sul tavolo della trattativa con i grillini. Grillo in campo per confermare Luigi Di Maio alla guida del Movimento”.

Il Messaggero: “Il caso Di Maio mina il governo. C’è l’ipotesi del voto in autunno. Leader dimissionario all’assemblea: ‘Lasciato solo’. Gelo M5S, oggi la conta. Salvini a Conte: vai avanti. Ma il premier a Mattarella: non mi faccio rosolare”

Il Sole 24 Ore: “Debito, l’altolà della Commissione Ue”

Il Mattino: “M5S, Di Maio prova a salvarsi ma avanza il voto anticipato. Il leader dimissionario, gelo all’assemblea. In bilico la conta su Rousseau'”

Il Fatto Quotidiano: “Mattarella s’aggrappa a Conte. Se si vota, Salvini diventa premier e si sceglie il nuovo presidente”

Il Manifesto: “La rete di salvataggio. All’assemblea dei parlamentari 5 Stelle si allarga il dissenso nei confronti di Luigi Di Maio dopo la batosta elettorale. Ma Grillo e Casaleggio blindano il capo politico: oggi deciderà la piattaforma Rousseau. Il vicepremier: ‘Chiedo la fiducia per riorganizzare l’M5S”

Il Giornale: “Politica impazzita. Salvini sceglie il capo grillino. Oggi referendum M5S su Di Maio. Il leader leghista: se vince Di Battista, cade il governo. Sui conti l’Europa ci dà 48 ore”

Libero: “Urne cinerarie per M5S. I resti grillini rosolano Di Maio. Oggi referendum online sul destino di Gigino alla guida del Movimento. Operazione inutile poiché il capo 5 Stelle è già stato bocciato domenica. Comunque vada sarà un insuccesso”

Il Tempo: “Il processo a Di Maio è subito fara. Gigino si rimette al voto online, che sul blog diventa ‘per confermarlo’. Pure Grillo lo blinda. Niente resa dei conti in assemblea: vince la paura di perdere la poltrona”

La Verità: “Di Maio mette il governo in mano a 50mila grillini. La piattaforma decide se deve dimettersi. Il vicepremier non intende farsi giudicare dai colleghi pentastellati smaniosi di fargli le scarpe: incassa il via libera di Grillo e, oggi, probabilmente quello degli iscritti. Se non fosse così, l’esecutivo avrebbe le ore contate”

Il Foglio: “I grillini si sono meritati la sculacciata ma un merito lo hanno avuto: far emergere l’homo italicus. E per un giorno persino simpatia”

Il Gazzettino: “Ipotesi voto in autunno”

Il Resto del Carlino: “Grillo assolve Di Maio, oggi la conta”

Il Secolo XIX: “Genova, agenti dai pm. Gabrielli: hanno sbagliato. Ringrazio i miei uomini”

La Gazzetta del Mezzogiorno: “Europa-Italia, resa dei conti”

L’Unione Sarda: Europee, il caso Soddu a Roma”

La Notizia: “La fronda a Di Maio fa cilecca. E oggi i militanti votano online per blindare il governo”

Avvenire: “C’è posta per noi”

L’Osservatore Romano: “La salvezza non si compra”

Prime pagine quotidiani oggi | Giovedì 30 maggio 2019 | Giornali sportivi

La Gazzetta dello Sport: “Ehi Juve, Sarri vola! Trionfa col Chelsea in Europa LEague. Ora parte il pressing bianconero”

Corriere dello Sport: “Sarriball. Maurizio trionfa, la Juve lo aspetta”

Tuttosport: “Trionfo Sarri e ora la Juve”