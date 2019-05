Pamela Prati novità Max Bertolani

Si infittisce ancora la trama già contorta del Prati-gate. A dire la sua ora è anche l’ex marito – quello vero – della showgirl del Bagaglino. L’attore Massimiliano Bertolani è ospite della puntata di Live – Non è la D’Urso del 29 maggio e racconta la sua storia d’amore con Pamela Prati.

Qui tutto quello che c’è da sapere sul caso Pamela Prati

La padrona di casa Barbara D’Urso, prima di far parlare l’ospite in studio, manda un filmato di qualche anno fa in cui si vedono i due nei loro anni felici, quando, sempre davanti alle telecamere, raccontavano la loro relazione.

Pamela Prati novità Max Bertolani | Il vecchio video

“Mia mamma ha detto ‘sei l’unica non sposata, fallo per la mamma: sposati'”, dice nel video Pamela Prati. “E poi è arrivato il martire Massimiliano, non è che per amore, per la mamma!”, risponde lui. E continua: “Noi ci siamo conosciuti al festival dei Fitness di Rimini, da lì poi sono state scintille”. “La cosa bella di Max è che mi fa ridere”, dice ancora lei nel video.

Il Prati-gate, il finto matrimonio di Pamela e Marco Caltagirone: tutti i retroscena

Pamela Prati novità Max Bertolani | “Non sapevo nulla”

Quando si torna in studio, uno degli ospiti incalza Massimiliano Betrtolani: “Max, se non sbaglio lei fece tutto da sola, no?”. “Lei fece tutto da sola, perché io venni a sapere da alcune persone fuori dalla palestra ‘auguri, complimenti’ e io non riuscivo a capire. Al che, arrivai a casa, vidi la copertina (del settimanale Gente) e mi arrabbiai tantissimo. Perché da cristiano cattolico certi valori per me sono sacri. Quindi le dissi: ‘Pamela ora io e te ci sposiamo, perché non si gioca su queste cose'”.

“Da qui sono nate queste interviste in cui lei era consenziente a portare avanti la cosa. Ma io l’ho saputo perché i giornalisti chiamavano lei e io mi arrabbiai”, continua lui. A quel punto interviene Barbara D’Urso: “Però almeno lui esisteva. Finalmente Pamela Prati ha ammesso. Io ho tentato di difenderla fino all’ultimo giorno di Live – Non è la D’Urso, di dire che non è possibile che non esista, nonostante Roberto D’Agostino su dagospia abbia fatto partire tutta questa indagine, che, voglio ribadire, non è una cosa di gossip, qua si parla di truffe, di indagini, di denunce”.