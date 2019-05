Italia Bosnia streaming live e diretta tv: ecco dove vedere la partita valida per le qualificazioni a Euro 2020

ITALIA BOSNIA STREAMING TV – Martedì 11 giugno 2019 alle ore 20,45 l’Italia di Roberto Mancini affronta la Bosnia, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2020.

QUALIFICAZIONI EURO 2020, IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Dove vedere Italia Bosnia in tv? E in live streaming? Rai 1? Sky Sport? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Italia Bosnia streaming live | Dove vedere la partita in tv

Il match di qualificazione tra Italia e Bosnia di martedì 11 giugno 2019 sarà visibile in diretta e in esclusiva su Rai 1. Previsto un ampio pre e post partita con l’intervento di diversi esperti e commentatori.

Rai 1 è visibile al tasto 1 del telecomando sul digitale terrestre, ma anche con la qualità dell’HD sul canale 501. Sul satellite, Grecia Italia è visibile sulla piattaforma Tivusat e per gli abbonati Sky al tasto 101 del decoder.

Il calcio d’inizio di Italia Bosnia è previsto alle ore 20.45.

La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

IL REGOLAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI A EURO 2020

Italia Bosnia streaming live | Dove vederla in streaming

Per chi non fosse a casa, Rai 1 è visibile anche in diretta streaming grazie alla piattaforma gratuita RaiPlay, disponibile per pc, smartphone e tablet. Per seguire la partita bisognerà effettuare dei semplici passaggi: registrarsi (mail o social), cliccare su dirette (vedi menù a tendina sulla sinistra) e poi su Rai 1.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DI QUALIFICAZIONE A EURO 2020

Ma non finisce qui. Ci sono tanti altri siti che potrebbero trasmettere la gara in diretta. Ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE QUALIFICAZIONI A EURO 2020

Italia Bosnia streaming live | I convocati di Mancini

I convocati di Roberto Mancini per la sfida contro la Bosnia? Ecco la lista completa:

Portieri: Cragno (Cagliari), Gollini (Atalanta); Sirigu (Torino), Mirante (Roma);

Difensori: Acerbi (Lazio), Biraghi (Fiorentina), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Florenzi (Roma), Izzo (Torino), Mancini (Atalanta), Romagnoli (Milan), Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: Barella (Cagliari), Bernardeschi (Juventus), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Pellegrini (Roma), Sensi (Sassuolo), Verratti (Paris Saint Germain), Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Belotti (Torino), Chiesa (Fiorentina), El Shaarawy (Roma), Grifo (Friburgo), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Juventus), Pavoletti (Cagliari), Politano (Inter), Quagliarella (Sampdoria).