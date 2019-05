Daniele De Rossi via Totti – Un terremoto si è abbattuto in casa Roma in queste ultime ore dopo che sul quotidiano “la Repubblica” è stata pubblicata una lunga ricostruzione della presunta congiura dei ‘senatori’ contro Francesco Totti e l’ex allenatore Eusebio Di Francesco.

Da quanto emerso dall’inchiesta firmata da Carlo Bonini e Marco Mensurati, lo scorso dicembre si creò all’interno dello spogliatoio della Roma una vera e propria fronda interna contro l’ex tecnico e l’ex numero 10.

Quello che lascia più sbalorditi è che a guidare la congiura sarebbe stato proprio Daniele De Rossi insieme ad altre tre colonne della rosa giallorossa: Aleksandar Kolarov, Edin Dzeko e Kostas Manolas.

Nel servizio del quotidiano romano viene citata una mail scritta dal preparatore atletico Ed Lippie e indirizzata al presidente James Pallotta: in questa comunicazione si riportava di come i quattro giocatori reputassero il gioco di Di Francesco dissennato e dispendioso chiedendo la sua testa e quella di Francesco Totti reo di trasmettere effetti negativi allo spogliatoio.

Lippie sostenne anche di aver appreso questi retroscena e malumori da parte del medico della società Riccardo Del Vescovo e dal fisioterapista Damiano Stefanini. Qualche tempo dopo gli stessi vengono accompagnati alla porta con la giustificazione dei troppi infortuni.

Lo stesso vale per l’ex tecnico e il direttore sportivo spagnolo Monchi: entrambi lasciano la Roma. I senatori, sempre secondo il quotidiano romano, capiscono che a ordinare l’epurazione è stato proprio l’ex capitano della Roma Totti.

Da allora è stato gelo tra l’ex numero 10 e Daniele De Rossi che era molto legato al fisioterapista allontanato da Trigoria.

Nel frattempo si è appreso che il calciatore di Ostia sta preparando una querela da presentare nei confronti del quotidiano “La Repubblica” dopo la pubblicazione dell’articolo ‘La rivolta di De Rossi e tre senatori contro Totti’ pubblicato sull’edizione odierna del giornale.

“Io non volevo”, l’abbraccio tra Totti e De Rossi dopo Roma-Parma | Video

De Rossi, lettera di addio alla Roma: “Nessuno vi amerà più di me”

Addio di De Rossi alla Roma, domenica l’ultima partita del Capitano giallorosso in un Olimpico tutto esaurito

Il murale per Daniele De Rossi a Testaccio prima della sua ultima partita con la Roma