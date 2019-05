Assorbenti Iva | Tasse assorbenti | Tampon tax | Detassazione assorbenti | Assorbenti tassati

ASSORBENTI IVA – Non si arresta la battaglia per la detassazione degli assorbenti, contro la cosiddetta Tampon tax, contro cioè la tassazione Iva al 22 per cento, che è la stessa fissata per i beni di lusso.

Venerdì 31 maggio è prevista a Roma davanti a Montecitorio una manifestazione di protesta, per chiedere al governo e alla maggioranza che lo sostiene di intervenire. Intanto la petizione lanciata sulla piattaforma Change.org ha già raccolto circa 250mila firme

Assorbenti Iva | Il 31 maggio manifestazione contro la Tampon tax

Il caso è emerso a fine 2018 quando era in corso la discussione sulla legge di Bilancio. L’associazione Onde Rosa lanciava una petizione Change.org. indirizzata al ministro dell’Economia Giovanni Tria. Ma senza successo, con la viceministra M5S Laura Castelli che spiegava che non si poteva procedere alla riduzione dell’Iva a causa del rischio di sanzione da parte dell’Unione Europea.

La manifestazione in Piazza Montecitorio è stata organizzata proprio da Onde Rosa, movimento che è diventato un vero e proprio fenomeno social. La sua battaglia è tornata all’ordine del giorno anche pochi giorni fa, con la nuova bocciatura da parte della maggioranza alla Camera dei deputati di un emendamento del Pd, precisamente un emendamento alla proposta di legge sulle semplificazioni fiscali, che chiedeva di ridurre l’Iva per gli assorbenti.

Assorbenti Iva | Circa 250 mila adesioni alla petizione per la detassazione

La campagna di Onde Rosa su Change.org ha raggiunto oggi circa 250mila sostenitori. E, dopo il no all’emendamento, il gruppo scende in piazza per ribadire che “avere il ciclo non è un lusso” e “continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica a proposito della tampon tax”, come si legge nei loro messaggi che circolano in rete. Un esempio che viene fornito per sostenere la necessità della detassazione è quella del tartufo.

“Chiediamo – si legge nel messaggio che accompagna la petizione – che la Tampon Tax sia abbassata al 4 per cento e che quindi gli assorbenti vengano considerati beni di prima necessità. Se ora pure i tartufi sono tassati al 5 per cento come bene di prima necessità, viene spontaneo chiedersi come mai un assorbente non abbia lo stesso regime di tassazione”.

L’appuntamento per la manifestazione del 31 maggio è fissato alle ore 15.30 in Piazza Montecitorio.