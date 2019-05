Metro Roma: la linea A parzialmente chiusa ad agosto per lavori di manutenzione

Metro Roma chiusa luglio agosto – La linea A della metro di Roma rimarrà chiusa ad agosto per lavori di manutenzione. A darne annuncio l’assessora alla Mobilità Linda Meleo durante una cerimonia per la presentazione della nuova rete notturna di autobus.

Di seguito la nuova offerta notturna di Atac: Roma, dal 3 giugno 15 linee di bus resteranno in servizio fino alle 2 di notte

Metro Roma chiusa luglio agosto – “Il calendario che Atac ci ha presentato è ancora da convalidare. Ad agosto la linea A della metro sarà chiusa per fasi, per lavori molto importanti di manutenzione, visto che era stata dimenticata per decenni. Si parte dalla sostituzione dei deviatoi che potrebbero creare problematiche”.

Enrico Stefàno, presidente del consiglio comunale, ha specificato all’agenzia “DIRE “che la linea A della metropolitana chiuderà nei fine settimana di luglio mentre ad agosto alcune tratte verranno chiuse per due settimane.

Dopo la chiusura delle fermate Spagna, Barberini, Repubblica e Anagnina della metropolitana di Roma, la linea A della Capitale è sempre più vicina al collasso. I tecnici dell’Atac hanno chiesto infatti il “rinnovo dell’armamento ferroviario nella tratta Anagnina-Ottaviano”.

