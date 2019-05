Mackenzie Bezos beneficenza – L’ex moglie di Jeff Bezon, fondatore della piattaforma di eCommerce Amazon, donerà metà del suo patrimonio in beneficenza. McKenzie Bezos ha firmato infatti l’adesione al Giving Pledge, la campagna lanciata nel 2009 dai magnati americani Warren Buffet e Bill Gates per incoraggiare gli uomini più ricchi del mondo a contribuire con il loro denaro a cause filantropiche.

L’intento di questo progetto benefico è quello di convincere i multimiliardari a donare metà dei propri beni, in vita o dopo la morte.

Nel caso dell’ex moglie del magnate americano si tratterebbe di 17 milardi di dollari, circa la metà di quanto ha ottenuto dal divorzio annunciato a gennaio scorso: la 49enne californiana ha ottenuto dall’accordo azioni di Amazon per un valore stimato di 35 miliardi di dollari. Di recente altri firmatari illustri di Giving Pledge sono stati il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, il cofondatore di AOL (America on Line) Steve Case, l’investitore Carl Icahn e il finanziere Michael Milken.