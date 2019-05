Papa Francesco sulle nozze gay: “Parlare di matrimonio omosessuale è un’incongruenza”

Papa Francesco: “Parlare di matrimonio omosessuale è un’incongruenza”

Papa Francesco matrimonio omosessuale – “La grazia dello Spirito Santo esiste, certo. Io ho sempre difeso la dottrina. Ed è un’incongruenza parlare di matrimonio omosessuale”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso di una lunga intervista rilasciata alla tv messicana Televisa che oggi, martedì 28 maggio, è stata pubblicata su Vatican News.

Nell’intervista, realizzata dalla giornalista Valentina Alazraki, sono stati affrontati insieme al pontefice diversi importanti temi di attualità, quali l’immigrazione, il femminicidio e il ruolo della donna nella società di oggi, il narcotraffico, la Cina e la grande e spinosa questione degli abusi sessuali commessi dal clero.

Tutte questioni decisamente importanti e, soprattutto, urgenti. Fra queste, appunto, quella relativa ai matrimoni fra persone dello stesso sesso. Il pontefice su questa dottrina si continua a definire come “conservatore”, sostenendo che quindi il matrimonio non possa essere pensato come un’unione diversa da quella tra un uomo e una donna.

“Lei ha fatto tutta una battaglia sui matrimoni con persone dello stesso sesso in Argentina. E poi dicono che è venuto qui, è stato eletto Papa e ora sembra molto più liberale di quanto lo fosse in Argentina. Si riconosce in questa descrizione che fanno alcune persone che l’hanno conosciuta prima, o è stata la grazia dello Spirito Santo che le ha dato di più?”, è l’esatta domanda che ha posto la giornalista della tv messicana a Bergoglio.

“La grazia dello Spirito Santo esiste, certo. Io ho sempre difeso la dottrina. Ed è curioso, nella legge sul matrimonio omosessuale… è un’incongruenza parlare di matrimonio omosessuale”, è stata la replica del Papa, che rimane perciò fermo e coerente rispetto a quanto affermato nel 2018 nel corso dell’incontro con i delegati del Forum delle famiglie in Vaticano.

In quella occasione, infatti, il pontefice affermò che “la famiglia, immagine di Dio, uomo e donna, è una sola”.