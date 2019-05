Conte e il boom della Lega: “No, non sono commissariato da Salvini”

GOVERNO NEWS – Il premier Giuseppe Conte respinge al mittente ogni critica circa il suo peso nelle scelte politiche dell’esecutivo, per la presenza di due vicepremier come Luigi Di Maio e Matteo Salvini. “Commissariato da chi? Salvini ha sempre fatto parte delle forze del mio governo. Perché dovrei sentirmi commissariato?”, ha chiesto oggi il professore al suo arrivo a Bruxelles per il vertice dei capi di Stato e dell’Unione.

Ma il presidente del Consiglio ha risposto anche all’annuncio di Salvini di una flat tax dal costo di 30 miliardi di euro. “Non abbiamo ancora iniziato a discutere né di manovra economica né di riforma fiscale. Fatemi adesso riprendere, dopo la competizione elettorale, le fila del dialogo con gli esponenti di maggioranza e inizieremo tutti i dossier a esaminarli con calma”, ha affermato ancora il premier. “Le priorità sono tantissime, innanzitutto quelle scritte nel contratto di governo e poi dobbiamo rilanciare la ricerca, rafforzare la formazione, la riforma fiscale, lavorare per l’economia circolare. Ci sono tantissimi obiettivi. Siamo al rush finale sul decreto sblocca cantieri e sul decreto crescita”.

Sulle nomine dei commissari europei, poi, non è entrato nel merito a quale poltrona aspiri il governo: “Abbiamo chance perché l’Italia abbia il ruolo che si merita”.

Conte ha preferito non dare alcuna indicazione sul suo voto. “Credo che neppure a casa sappiano per chi ho votato, mi son tenuto lontano perché è giusto nel mio ruolo aver vissuto da privato cittadino votante la campagna elettorale”, sono state le parole del capo del governo a Bruxelles. “Sto lasciando a coloro che hanno vissuto in prima persona la campagna elettorale la libertà e tutto l’agio per commentare i risultati. E’ giusto che gli esponenti delle forze politiche abbiano fatto campagna elettorale e adesso abbiano il tempo per commentarla. Io non mi sono cimentato: ho vissuto la campagna elettorale da privato cittadino votante”.

Alla domanda se sarebbe d’accordo nel rivedere il mandato della Bce, poi Conte ha risposto: “Ci sono tanti dossier aperti, uno è anche quello: abbiamo tanto da lavorare”.