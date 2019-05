Avatar film | Trama | Cast | Trailer | Sam Worthington | Zoe Saldana | Italia 1

AVATAR FILM – Questa sera martedì 28 maggio 2019 va in onda su Italia 1 uno dei film campione d’incassi degli ultimi anni, Avatar. La pellicola, scritta e diretta da James Cameron, ha vinto nel 2010 tre premi Oscar.

Ma di cosa parla Avatar? Qual è la trama e il cast del film stasera in tv su Italia 1? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Avatar film | Trama

Avatar è il film con gli incassi maggiori nella storia del cinema, pari a 2,8 miliardi di dollari in tutto il mondo. Nel cast attori celebri come Sam Worthington, Stephen Lang e Zoe Saldana. Il film, realizzato nel 2009, ha vinto tre Oscar: per la miglior fotografia, la miglior scenografia e i migliori effetti speciali.

Il film Avatar, in onda oggi 28 maggio su Italia 1 a partire dalle 21.30 circa, racconta il fantastico mondo di Pandora, attraverso le avventure di Jake Sully (interpretato da Sam Worthington), un ex marine costretto a a vivere su una sedia a rotelle, ma che nonostante tutto è rimasto un combattente.

Dopo un viaggio di alcuni anni luce, Jack raggiunge il pianeta Pandora, sostituendo il fratello morto, nella missione di esplorare il pianeta. Poiché però l’atmosfera su Pandora è tossica, è stato sviluppato il Programma Avatar, per collegare la coscienza umana ad un avatar, un corpo biologico guidato a distanza, in grado di sopravvivere all’atmosfera letale del pianeta.

Pandora infatti contiene un minerale prezioso, le cui risorse sulla Terra sono scarse. La popolazione indigena però, i Na’vi, non ha intenzione di farsi colonizzare. L’avatar di Jake avrà inizialmente il compito di farsi accettare dalla comunità locale, oltre a imparare usi e costumi.

Nel corso della sua missione, l’avatar di Jake conoscerà la bellissima Neytiri, una guerriera Na’vi figlia del capo tribù. Un incontro che cambierà tutto: Jake sarà molto diverso dal marine del passato e si innamorerà della donna.

Il protagonista del film Avatar verrà finalmente accolto dal clan di Neytiri diventando uno di loro. Jake infatti arriverà nel finale a lottare a fianco dei Na’vi guidando la battaglia finale che deciderà il destino di un mondo intero.

Avatar film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale di Avatar, il film campione d’incassi questa sera su Italia 1.

Avatar film | Cast

Tanti i grandi attori che compongono il cast di Avatar, il film premio Oscar diretto da James Cameron e in onda questa sera martedì 28 maggio 2019 su Italia 1. Tra gli attori principali Sam Worthington, che interpreta il protagonista, Jake Sully.

E ancora Zoe Saldana, nei panni della sua compagna Neytiri. Nel cast di Avatar anche Stephen Lang, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez e Laz Alonso.