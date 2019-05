Tiziano Ferro continua a stuzzicare i fan in attesa del nuovo album

Tiziano Ferro Buona Cattiva Sorte

Cresce l’attesa per il nuovo album di Tiziano Ferro. Il cantane di Latina torna a stuzzicare i suoi fan pubblicando su Instagram un verso della canzone Buona (Cattiva) Sorte, la cui uscita è prevista per il prossimo 31 maggio.

“Non preoccuparti amore mio. Esisti tu esisto solo io. Ci rinnegano ci lapidano e noi con quelle pietre… Costruiremo una parete!”, si legge nell’ultimo post comparso sull’account di Tiziano Ferro, accanto al suo faccione enorme in bianco e nero.

Ma non è la prima volta che il cantante pontino solletica i suoi fan facendo loro assaggiare pochi versi del singolo che ancora deve uscire: “Baciami fino a quando vuoi. Baciami, come l’avessimo inventato noi”.

Tiziano Ferro Buona Cattiva Sorte | Il senso della canzone

Ne parla da tempo, Tiziano Ferro della canzone Buona (Cattiva) Sorte. In un post di qualche giorno fa, il cantante ha scritto che quella canzone per lui rappresenta “la rinascita. È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato. È solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove”.

Buona (Cattiva) Sorte sarà il primo singolo del album Accetto miracoli, che vedrà la luce il prossimo 22 novembre. È dall’inizio di aprile che Tiziano Ferro anticipa ai suoi fan alcuni versi della title track: “Lo avevo già previsto, le conseguenze sono tue. Ti avevo avvisato per l’ultima volta e con questa… Sono due”.

Tiziano Ferro Buona Cattiva Sorte | Anticipazioni

Diverse le anticipazioni lanciate sui social dal cantante. Tiziano Ferro ha scritto alcuni versi di Accetto miracoli (“Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno…”), Vai ad amarti (“Oggi non vedo l’uscita e neanche l’entrata. Ma la cosa grave, è che è la stessa la chiave”), Amici per errore (“Non è l’amore quello che ci serve, è molto più la verità. In fondo siamo dalla stessa parte, di un’altra metà”), Seconda pelle (“Sei seconda pelle e lo sarai sempre. E ogni ferita che hai è un dolore per me, ed ogni schiaffo che prendi lo prendo anche io per te”), Balla per me (“In casa noi soldati separati, guerre aperte chiuse tra pareti. Però ancora vorrei vederti, col sole sui tuoi occhi verdi”), In mezzo a questo inverno (“Minimizzo tanto non mi senti. Sempre secondo, il primo dei perdenti”), Come farebbe un uomo (“E intanto corriamo anche se non ci viene. Ed un grande finale me lo inventerò a San Siro e all’Olimpico insieme”), Un uomo pop (“Quello che ora pensi vale troppo meno. Quindi mi comporta responsabilità….ZERO!”), Il destino di chi visse per amare (“E corri non ti fermare e forse l’ho persa io in quei giorni confusi, la chiave per aprire i miei occhi chiusi”), Casa a Natale (“Di deserto sono esperto. Eppure mi ci perdo ancora”), Le 3 parole sono 2 (“Un incubo così pesante me lo vuoi dire come fa a finire? Mi rispondi: come gli incubi tutti, quando apri gli occhi”).

