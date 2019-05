Europee, la Lega stravince a Riace: è il primo partito

Riace Lega Europee Risultati | Domenica 26 maggio 2019 i cittadini italiani sono andati a votare alle Elezioni Europee 2019, per eleggere i propri rappresentati al Parlamento europeo.

Fin dagli exit poll è apparsa chiara la vittoria della Lega, con oltre il 34 per cento dei voti. A differenza di quanto previsto dagli ultimi sondaggi, il Partito democratico si è aggiudicato il secondo posto, con il 22 per cento superando di misura il Movimento Cinque Stelle. Clamorosa la debacle dei grillini, che in poco più di un anno, dalle Politiche 2018, perdono oltre 15 punti percentuali e finiscono al meno del 17 per cento.

La Lega infatti prende il 30,75% dei voti, mentre Salvini ottiene 67 preferenze, piazzandosi al primo posto dietro Sofo che si ferma a 65.

Il Movimento Cinque Stelle invece arriva al 27,43%. Il Pd si ferma al 17,39%, per Forza Italia solo il 9,01% e per Fdl il 6,42%. L’area di sinistra, che faceva riferimento a Lucano, ottiene il 2,17%.

Se per alcune zone del Paese il risultato era più che certo, in alcune regioni, città e piccoli comuni la crescita del partito di Salvini è stata impressionante e inaspettata. Riace ne è l’esempio perfetto.

Il piccolo comune della Locride spiazza infatti ogni aspettativa: il paese simbolo per l’accoglienza ai migranti vota per la Lega di Matteo Salvini, proprio per colui il quale si era opposto con tutte le sue forze all’ex sindaco Mimmo Lucano. Un dato inaspettato dato il consenso dell’opinione pubblica sempre manifestato all’ex sindaco.

Mimmo Lucano, ideatore del sistema di accoglienza “Modello Riace” che ha reso il comune calabrese famoso in tutto il mondo, è stato rinviato a giudiziocon l’accusa di favoreggiamento di immigrazione clandestina. La prima udienza è prevista per l’11 giugno 2019. Nei suoi confronti, già da ottobre scorso, è in vigore il divieto di dimora a Riace.

La Lega prende il 30,75% dei voti, mentre Salvini ottiene 67 preferenze, piazzandosi al primo posto dietro Sofo che si ferma a 65.

Il Movimento Cinque Stelle invece arriva al 27,43%. Il Pd si ferma al 17,39%, per Forza Italia solo il 9,01% e per Fdl il 6,42%. L’area di sinistra, che faceva riferimento a Lucano, ottiene il 2,17%.

Oggi pomeriggio lo spoglio per le elezioni comunali, che decideranno il successore di Domenico Lucano alla guida del comune locrideo. Non è previsto alcun tipo di ballottaggio alle elezioni comunali di Riace. Il comune, infatti, ha meno di 15mila abitanti e dunque – come previsto dalle direttive del ministero dell’Interno – viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti rispetto agli avversari. Non è necessaria, dunque, alcuna maggioranza assoluta, ma solo quella semplice. Riace Lega Europee Risultati | Mimmo Lucano si racconta: ecco chi è davvero il sindaco di Riace | Video