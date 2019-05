Chiara Ferragni Lancome

Chiara Ferragni l’aveva annunciato dalla sua casa di Los Angeles: “Alle nove italiane del 27 maggio c’è una sorpresa per voi”. E la sorpresa per i fan della fashion blogger più famosa d’Italia è arrivata.

L’influencer su Instagram ha lanciato lo spot pubblicitario della sua prima linea di make-up firmata – nientepopodimeno che – da Lancome. “Siete pronti?”, scrive la fashion blogger di Cremona accanto al video. “La mia prima capsule di bellezza ‘Lancome x Chiara Ferragni‘ è ora disponibile online in Italia su Douglas.it (link in bio) ed è folle 😍 Sarà disponibile anche in tutti i negozi di Douglas in pochi giorni e in tutto il mondo da giugno 💘 Cosa stai aspettando? Comprala subito, link in bio”.

Nella manciata di secondi del video si vede la fashion blogger intenta a usare la sua capsule. I trucchi sono racchiusi in una sbrilluccicante custodia rosa. L’immancabile occhio, logo dell’azienda di Chiara Ferragni, torna e ritorna nel video.

Rossetti, lucidalabbra, tinte, ma anche ombretti e mascara. Non manca niente nella capsule Lancome x Chiara Ferragni. E sicuramente le milioni di follower della Ferragni hanno già seguito il consiglio della loro eroina e cliccato “Metti nel carrello”, sul sito indicato dalla fashion blogger.

Sotto al post di Chiara Ferragni si moltiplicano i commenti in cui i suoi follower si complimentano con lei e con i suoi nuovi prodotti. “Prossimo acquisto”, scrive qualcuno. “Innamorata, sempre sul pezzo!”, si legge in un altro commento. “Presa poco fa au Douglas online la tua palette”, scrive un’altra fan. Insomma, la Ferragni colpisce ancora. La sua ascesa nel mondo della moda e del make up è davvero inarrestabile.

