Le prime pagine dei quotidiani di oggi, domenica 26 maggio

Prime pagine quotidiani oggi | Domenica 26 maggio 2019 | Giornali

PRIME PAGINE QUOTIDIANI OGGI 26 MAGGIO – Qui titoli e notizie sulle prime pagine dei quotidiani italiani di oggi, domenica 26 maggio 2019. Le informazioni dai principali giornali. L’attenzione è ovviamente rivolta soprattutto ai seggi aperti per le Europee. Dalle 7 alle 23 sono chiamati alle urne nel nostro Paese 51 milioni di persone. E si vota anche per eleggere i sindaci di 3.783 Comuni e alla Regione Piemonte. Corriere della Sera Repubblica e Il Messaggero sottolineano che le elezioni sono un test fondamentale per l’esecutivo Lega-M5S.

Corriere della Sera: “Europee, governo alla prova. Urne aperte dalle 7 alle 23 per il Parlamento della Ue. Test in Piemonte e in 3.800 Comuni. Scontro sul crac di Mercatone Uno: 1.800 ‘licenziati’ con i social network”.”

La Repubblica: “Al voto per 73 deputati (a anche per l’Italia). Seggi aperti dalle 7 alle 23, subito gli exit poll. Ecco i tre scenari per l’Unione dei prossimi 5 anni”

La Stampa: “Europa in bilico, Italia a rischio. I sovranisti provano la spallata a Bruxelles. Il futuro del governo appeso ai voti di Lega e 5 Stelle”

Il Messaggero: “Governo appeso al voto europeo. Oggi alle urne 51 milioni di italiani: in gioco gli equilibri Lega-M5S. Polemiche per il silenzio violato. Seggi aperti anche in 3.783 comuni e alla Regione Piemonte”.

Il Sole 24 Ore: “Quei 10 miliardi appesi al voto. Flat tax e reddito minimo, risparmi sul reddito di cittadinanza e sgravi per il ceto medio: le elezioni serviranno a misurare i rapporti di forza Lega-M5S e decidere la destinazione dei fondi”

Il Mattino: “L’Europa e l’Italia al bivio. Oggi alle urne 51 milioni di italiani. In gioco i rapporti di forza nella coalizione giallo-verde”

Il Fatto Quotidiano: “Salvini vuole trivellarci. Giorgetti rassicura i petrolieri. In caso di vittoria, pozzi a gogò e pedaggi irrisori. La Lega punta a staccare il M5S per assecondare i poteri forti su petrolio e Tav”

Il Giornale: “Bomba sulle elezioni. Quel genio di Di Maio fa licenziare 1.800 persone. Il ministro del Non-lavoro lascia fallire Mercatone Uno”

Libero: “Voto a perdere. I partiti temono il flop e l’astensionismo. Se la Lega non arriva al 30% dovrà tenersi M5S. Di Maio ridotto a sperare di stare a galla. Il Pd prevede che l’effetto Zingaretti sia 0. Silvio deve toccare il 10% per non morire”.

Il Tempo: “Ultimo regalo Pd: 1.800 licenziati. Mercatone Uno. Fallimento a sorpresa per lo storico mobilificio che sponsorizzò Pantani. Un pasticcio iniziato con la cessione del gruppo a una finanziaria maltese. Decisa da Calenda”

La Verità: “Non se ne poteva più. Finalmente si vota. La parola alle urne dopo una campagna elettorale desolante, nel corso della quale il M5S ha paralizzato il governo. Ma se i pronostici saranno rispettati, il coltello dalla parte del manico lo avrà la Lega. E si potrà tornare a fare qualcosa per l’Italia”.

Il Gazzettino: “Voto europeo, test sul governo”

Il Secolo XIX: “Europa, referendum sul futuro”

Il Resto del Carlino: “Europa e Italia: voto spartiacque”

La Gazzetta del Mezzogiorno: “L’Italia oggi va alla conta”

L’Unione Sarda: “Europee, la resa dei conti”

Il Manifesto: “L’ultima frontiera. Oggi al voto in Europa 374 milioni di cittadini. Il Vecchio Continente torna alle urne come un vaso di coccio tra potenze imperiali, attraversato dall’onda nera dei nazionalismi, mutilato dalla Brexit. Crisi del welfare, immigrazione e clima le emergenze dell’area più ricca del mondo”

Avvenire: “L’Unione fa la forza”

L’Osservatore Romano: “Non è mai lecito eliminare una vita umana”

Prime pagine quotidiani oggi | Domenica 26 maggio 2019 | Giornali sportivi

La Gazzetta dello Sport: “All’ultimo voto. Le Europee del campionato: chi va in Champions?”

Corriere dello Sport: “Tutto in una notte. L’Inter alla svolta: deve battere l’Empoli e accogliere Conte per il nuovo ciclo. Il Milan a Ferrara può ancora sperare. L’Atalanta per la storia: se la gioca col Sassuolo”