E non finisce qui. Il Prati-gate continua. Adesso, Eliana Michelazzo (l’ex agente della Prati, titolare dell’Aicos Management) pubblica su Instagram le conversazioni con Mark Caltagirone. O meglio: lo scambio di messaggi avvenuto con l’account di quell’uomo immaginario di cui la Prati si era innamorata e che avrebbe voluto sposare. “Sono vittima di un grande inganno. Perché se anche tu sei stata ingannata non mi hai messo in guardia?”, racconta la Prati alla Toffanin riferendosi all’ex amica Michelazzo.

Caso-Prati, la rivelazione shock: “Le due manager gestivano falsi profili per ricattare i vip”

Dopo poche ore dall’intervista tanto attesa a Verissimo, Eliana su Instagram manda una frecciatina alla showgirl: “Tu sai, cara Pamela Prati, che non eravamo sempre insieme. Forse altra gente ti ha fatto un bel lavaggio del cervello”. Sembrerebbe un chiaro riferimento al rapporto di amicizia tra Eliana e Donna Pamela (insieme hanno condiviso anni ed anni con l’Aicos Management). Una vera spallata che non passa in sordina perché la Prati va giù duro contro la Michelazzo, che continua a dire di essere vittima di un grande inganno. Proprio lei che aveva giurato in tv di aver visto dal vivo Mark Caltagirone?

La mossa di Pamela Prati: presentare un esposto per denunciare l’inganno della vicenda Caltagirone

La Michelazzo dalla d’Urso cerca di sistemare i pezzi del puzzle svelando di essere stata ingannata e di aver creduto in quel Simone Coppi (suo fidanzato immaginario mai esistito) che non avrebbe mai incontrato in dieci anni. Assurdo.

Adesso è scattato il “si salvi chi può” con la Prati che è sul piede di guerra. La Michelazzo continua a raccontare la sua versione dei fatti con tanto di lacrime di coccodrillo mentre la Perricciolo, alias Donna Pamela, sarebbe stata dimessa dal Gemelli dopo il ricovero lampo di qualche giorno fa. Per adesso di lei nessuna traccia. Non pervenuta. Assente. Ingiustificata.

Prati-gate, chi è l’uomo mostrato da Pamela Prati in trasmissione e spacciato per Mark Caltagirone

Stando a quanto racconta la Michelazzo ci sarebbe una sua denuncia contro Donna Pamela, presentata proprio dopo aver scoperto l’inganno di Simone Coppi. Ora tutto si sposta in tribunale tra carte bollate e avvocati. È guerra.

Pamela Prati sommersa di debiti: ecco cosa c’è dietro la storia del finto matrimonio