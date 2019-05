Italia Ecuador streaming live e diretta tv: dove vedere la partita del Mondiale Under 20

ITALIA ECUADOR STREAMING TV – Oggi, domenica 26 maggio 2019, alle ore 18 l’Italia Under 20 scende in campo in Polonia contro i pari età dell’Ecuador, seconda gara della fase a gruppi al Mondiale Under 20 in programma dal 23 maggio al 15 giugno 2019.

Dove vedere Italia Ecuador in tv o live streaming? Sky Sport? Dazn? Rai Sport? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Italia Ecuador: dove vedere la partita del Mondiale Under 20 in tv

Italia Ecuador, partita valida per la 22esima edizione della FIFA U-20 World Cup, verrà trasmessa in diretta sul canale satellitare Sky Sport e in chiaro (gratis) su Rai Sport.

Previsti studi pre e post partita dedicati alla sfida all’interno di Sky Sport 24.

Italia Ecuador streaming live: dove vedere la partita in streaming | Mondiale Under 20

E in live streaming? La partita Italia Ecuador potrà essere seguita in live streaming tramite le piattaforme SkyGO (riservata agli abbonati Sky) e RaiPlay.it (gratis, previa registrazione mail o social).

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in live streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Italia Ecuador | I convocati dell’Italia

I convocati dell’Italia per il Mondiale Under 20? Eccoli:

Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Marco Carnesecchi (Atalanta), Leonardo Loria (Juventus).

Difensori: Luca Pellegrini (Cagliari), Alessandro Buongiorno (Carpi), Alessandro Tripaldelli (Crotone), Luca Ranieri (Foggia), Matteo Gabbia (Lucchese), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Pescara), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta).

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Ravenna), Davide Frattesi (Ascoli), Domenico Roberto Alberico (Hoffenheim), Andrea Colpani (Atalanta).

Attaccanti: Gabriele Gori (Livorno), Marco Olivieri (Juventus), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Andrea Pinamonti (Frosinone), Christian Capone (Pescara).

