GIRO D’ITALIA 2019 QUINDICESIMA TAPPA – Oggi, domenica 26 maggio 2019, prende il via la quattordicesima (15a) tappa del Giro d’Italia 2019, giunto alla sua 102esima edizione. Che tappa sarà? Vediamo insieme la presentazione, l’altimetria e le difficoltà:

La tappa di oggi, domenica 26 maggio, prevede i primi 160 chilometri completamente pianeggianti attraverso zone ad alta densità di popolazione. Dopo gli attraversamenti di Cantù e Erba si arriva a Pusiano e Asso. Discesa su Onno e lungo lago fino a Bellagio dove inizia la salita del Ghisallo. Salita con pendenze fino al 14 per cento su strada ampia con diversi tornanti.

La discesa, molto veloce, si svolge per lunghi rettilinei e si interrompe a Maglio dove immediatamente dopo la svolta a destra inizia la salita della Colma di Sormano. Superata la Colma segue la discesa su Nesso, dove si riprende la strada costiera per raggiungere Como. Si affronta la dura salita verso Civiglio con pendenze praticamente sempre attorno al 10 per cento per ridiscendere e, riattraversando Como, giungere all’arrivo.

Gli ultimi 3 chilometri iniziano dentro l’abitato di Como, si seguono larghi viali fino all’ultimo chilometro che porta direttamente al Lago di Como. Ultima curva a 300 metri dall’arrivo. Retta di arrivo su asfalto, larghezza della carreggiata 6 metri.

Giro d’Italia 2019 quindicesima tappa | Altimetria

Di seguito l’altimetria della quindicesima (15a) tappa del 102esimo Giro d’Italia:

Dove vedere il Giro d’Italia 2019 in tv o live streaming? Tutte le tappe del Giro 2019 andranno in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 e via satellite su Eurosport.

Giro d’Italia | La classifica al via della quindicesima tappa

Di seguito la classifica dopo la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2019 andata in scena ieri:

CARAPAZ RICHARD MOV 58h 35’ 34” ROGLIC PRIMOZ TJV 0’ 07” NIBALI VINCENZO TBM 1’ 47” MAJKA RAFAL BOH 2’ 10” LANDA MEANA MIKEL MOV 2’ 50” MOLLEMA BAUKE TFS 2’ 58” POLANC JAN UAD 3’ 29” SIVAKOV PAVEL INS 4’ 55” YATES SIMON PHILIP MTS 5’ 28” LOPEZ MIGUEL ANGEL AST 5’ 30”

