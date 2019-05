Elezioni Europee, Le Pen chiede sciogliere Parlamento

Marine Le Pen, in seguito al grande exploit di queste Elezioni europee così come indicano i primi exit poll, ha chiesto che venga sciolto il parlamento in Francia. Chiede “lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale” dopo il voto di questa sera in Francia ma anche un cambiamento radicale nel sistema elettorale francese per farlo diventare da maggioritario a doppio turno, a proporzionale > Gli exit poll delle Elezioni Europee 2019 in Francia

Il Rassemblement national chiede di formare un “gruppo più forte” al Parlamento europeo. Le Pen è alleata di Salvini nel gruppo sovranista e populista Europa delle Nazioni e della Libertà.

Popolari a 173 seggi, socialisti a 147, liberali dell’Alde a 102 seggi e Verdi a 71 seggi: questo il quadro che emerge dalla prima proiezione pubblicata dal dal Parlamento europeo alle ore 20 sulla base degli exit poll e proiezioni di 11 paesi e sulle intenzioni di voto dei restanti 17. Secondo la proiezione l’Efdd, il gruppo in cui siedono i Cinque Stelle, avrebbe 56 seggi. Il gruppo della Lega, l’Enf, è a 57. La sinistra di Gue avrebbe 42 seggi.

Europee 2019, affluenza mai così alta da 20 anni