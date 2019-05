Giro d’Italia 2019 quattordicesima tappa | Oggi | Presentazione | Altimetria | Difficoltà

GIRO D’ITALIA 2019 QUATTORDICESIMA TAPPA – Oggi, sabato 25 maggio 2019, prende il via la quattordicesima (14a) tappa del Giro d’Italia 2019, giunto alla sua 102esima edizione. Che tappa sarà? Vediamo insieme la presentazione, l’altimetria e le difficoltà:

Quella di oggi, 25 maggio, sarà una tappa alpina corta ma molto intensa. Su 131 chilometri di tappa solo 14 (attorno Aosta) sono pianeggianti, il resto è in salita o in discesa. Si scala il GPM di Verrayes, in seguito si attraversa Aosta e quindi si scalano in sequenza Verrogne (15 chilometri salita e 15 chilometri discesa), appena dopo la salita di Combes fino al bivio per Arvier (Truc d’Arbe), poi si sale a Morgex per strade a mezza costa e panoramiche per scalare il Colle San Carlo la cui picchiata porta a La Thuile e Pré-Saint-Didier dove attraverso la strada vecchia si arriva a Courmayeur.

Ultimi 8 chilometri in salita con i primi 3 attorno al 6 per cento seguiti dai successivi 5 chilometri tra il 2 e il 3 per cento fino all’arrivo. Da segnalare una doppia curva stretta a destra che immette nel rettilineo che costituisce sostanzialmente l’ultimo chilometro. Rettilineo finale (dopo una semicurva) di 100 metri, fondo in asfalto, carreggiata di 6 metri.

Giro d’Italia 2019 quattordicesima tappa | Altimetria

Di seguito l’altimetria della quattordicesima (14a) tappa del 102esimo Giro d’Italia:

Dove vedere il Giro d’Italia 2019 in tv o live streaming? Tutte le tappe del Giro 2019 andranno in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 e via satellite su Eurosport.

Giro d’Italia | La classifica al via della quattordicesima tappa

Di seguito la classifica dopo la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019 andata in scena ieri:

Polanc Jan 54 h 28′ 59″ Roglic Primoz + 2′ 25″ Zakarin Ilnur + 2′ 56″ Mollema Bauke + 3′ 06″ Nibali Vincenzo + 4′ 09″ Carapaz Richard + 4′ 22″ Majka Rafal +4′ 28″ Landa Meana Mikel + 5′ 08″ Sivakov Pavel + 7′ 13″ Lopez Miguel Angel +7′ 48″

