JIMMY GHIONE NUOVA FIDANZATA – Da Striscia la notizia ai campi da tennis del Foro Italico. Lì, in occasione “Tennis and friend”, Jimmy Ghione presenta ufficialmente a TPI la sua nuova fidanzata. Si tratta di Daria Baykalova, attrice di origine russa che ha recitato ultimamente nelle serie tv “L’onore e il rispetto” e “L’allieva”, oltre che al cinema con una parte in “Loro”, di Paolo Sorrentino.

Età di Daria Baykalova: 32 anni (classe 1986, mentre Ghione ha 55 anni). Jimmy, che il pubblico ama con i suoi servizi-inchiesta su Roma, già qualche settimana fa era stato fotografato da diversi settimanali di gossip insieme alla sua Daria. La loro storia, iniziata da un po’ di mesi, è rimasta avvolta nel mistero per molto tempo. Senza nessuna traccia.

Ghione ha alle proprie spalle un matrimonio durato 14 anni con Tania Paganoni. Ma è acqua passata. Adesso è uscito ufficialmente finalmente allo scoperto con Daria. A TPI svela: “Ci vorrebbe una pellicola”. Indovinate il motivo!

L’inviato di Striscia la notizia coglie la palla al balzo per raccontarci i retroscena del suo primo incontro con Daria. Quindi decidiamo di fargli qualche domanda. Jimmy, inizialmente, dribbla un po’ le prime domande. Poi si lascia andare dicendo: “Al centro di Roma siamo sempre insieme. Andiamo lì e ci fanno sempre le foto. Lei la vedete nei film, io sono a Striscia: qui ci vedete in carne ed ossa”.

Presentazione avvenuta. Ma vogliamo sapere qualcosa di più. “È stato amore a prima vista? No, a seconda vista. Ci siamo conosciuti in un locale. Una storia bellissima: lei prima è sparita, poi è tornata. Io non dovevo uscire e lei pure. Lei è partita perché è andata in Russia dai suoi genitori. Ma quando è tornata…”.

Daria risponde soltanto con un secco: “Evviva! E’ bellissimo”. Programmi per il futuro? Chissà. Il gossip, intanto, s’infiamma.