Roma Summer Fest 2019 biglietti | Date | Programma | Artisti

Manca meno di un mese all’inizio del Roma Summer Fest, uno dei festival musicali di punta della Capitale ospitato in una location unica al mondo: la cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Renzo Piano.

L’inizio della kermesse è fissato per domenica 23 giugno con il concerto del gruppo rivelazione di X Factor 2017, i Maneskin. Ultimo concerto in programma il 2 agosto quando si esibirà il musicista tedesco Apparat.

Tra i grandi nomi italiani e internazionali che si esibiranno per l’edizione 2019, Thom Yorke, gli Skunk Anansie, Diana Krall, i Tears for Fears, Ben Harper, Angélique Kidjo, i Thirty seconds to Mars, i Take That, i Maneskin, Irama, Gazzelle e Il Volo.

I biglietti per l’edizione 2019 della manifestazione musicale dell’estate si possono acquistare sul portale Ticketone: i concerti saranno ospitati nella cavea dell’Auditorium di Renzo Piano quindi all’aperto e in caso di pioggia nessun rimborso sarà dovuto all’acquirente.

I prezzi dei biglietti variano dai 25 euro (Maneskin) fino ad 86 euro (Tears for Fears). “Il programma del Roma Summer Fest 2019 è davvero eccezionale, un regalo di energia per Roma – ha spiegato Josè Dosal, amministratore delegato di Musica per Roma – Abbiamo unito tanti ingredienti, dando vita a un festival per veri intenditori. Il 20 luglio, inoltre, in occasione del 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna, ospiteremo Steve Hackett”.

