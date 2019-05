Caso-Prati, la rivelazione shock: “Le due manager gestivano falsi profili per ricattare i vip”

Pamela Prati novità manager ricatti | Il presunto scoop è stato pubblicato durante la notte di mercoledì 22 maggio dal sito di Dagospia. Se fosse confermato, getterebbe nuova luce sul rocambolesco caso-Prati, che ha ormai invaso le pagine di cronaca rosa dei principali media italiani.

Nelle poche righe di flash si legge: “Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo. Il trio ha ormai perso ogni diritto alla privacy: lei e la Perricciolo sono lesbiche, sono state insieme per anni, vivono insieme e insieme hanno gestito i finti profili usati per ricattare star, starlette e politici. Simone Coppi nacque per coprire la sua bruciante sconfitta a Uomini e Donne, e l’amore saffico. Pamela Prati è piena di debiti da bingo e, plagiata o no, si è messa in mano al duo“.

L’indiscrezione è stata pubblicata pochi minuti prima della messa in onda dell’intervista di Eliana Michelazzo a Live – Non è la D’Urso. L’agente di Pamela Prati ha confessato che suo “marito” Simone Coppi, che lei aveva spacciato per un magistrato dell’Antimafia e che avrebbe sposato nel 2009, in realtà non è mai esistito.

Pamela Prati novità manager ricatti | In questo intricato gioco di specchi, la Michelazzo sarebbe stata “truffata” dalla socia Pamela Perricciolo e Pamela Prati sarebbe stata truffata da entrambe. Strangolata dai debiti da bingo, l’ex showgirl si sarebbe affidata al duo saffico (o presunto tale).

Eliana Michelazzo ha anche dichiarato di avere denunciato in passato la Pericciolo. “Ho denunciato Pamela Pericciolo. Da dieci anni è mia sorella. Lei mi ha fatto stare sempre con i sensi di colpa sempre. Diceva di prendere delle gocce, diceva di stare male. Diceva che aveva bisogno di me”.

Uno “scoop”, quello pubblicato da Dagospia, che resta ancora da confermarsi. Intanto, si attendono le dichiarazioni delle dirette interessate, che potrebbero arrivare nelle prossime ore.

