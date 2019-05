Mark Caltagirone Google – Ad appena tre giorni dalle elezioni europee Mark Caltagirone, l’uomo del mistero al centro del caso Pamela Prati (qui il riassunto di tutta la vicenda), su Google è più cercato di quasi tutti i principali leader politici italiani.

Su internet, gli utenti cercano continuamente informazioni sul (finto?) promesso sposo di Pamela Prati.

Google Trends, il programma che permette di monitorare il volume di ricerche su Google degli internauti, attesta come Caltagirone susciti molto più interesse del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, ma anche del capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio.

Tutto ciò, nonostante le elezioni europee siano alle porte (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale).

C’è un leader politico che però resiste all’effetto Caltagirone: come si può immaginare, si tratta di Matteo Salvini.

Il ministro dell’Interno è l’unico politico il cui volume di ricerche su Google supera quello del protagonista del Prati-gate.

Si tratta di dati che raccontano molte cose: innanzitutto, come il caso Pamela Prati abbia acceso l’interesse di milioni di persone nel nostro paese.

In secondo luogo, come alcuni leader politici non riescano a imporsi così come sa fare Salvini. Nicola Zingaretti, ad esempio, in questi primi mesi da segretario del Partito Democratico è apparso a numerosi commentatori troppo remissivo.

Luigi Di Maio, dal canto suo, sta iniziando a perdere colpi, come attestano anche gli indici di popolarità degli esponenti del governo.

A pochi giorni dal voto, il grafico di Google Trends mostra come Salvini riesca a dominare in maniera indiscussa il dibattito pubblico e politico.

Non un bel segnale per il Partito Democratico e per il Movimento Cinque Stelle. Se persino Mark Caltagirone sopravanza i due partiti, è difficile pensare che dalle urne possano venire fuori risultati entusiasmanti, come del resto attestavano fino a due settimane fa anche i sondaggi elettorali.

