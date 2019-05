CANNES 2019 – Piccolo incidente sul red carpet di Cannes, un incidente che ha subito catturato l’attenzione dei più furbi. La bella Fernanda Liz è arrivata in un maestoso abito giallo dalla scollatura, però, ingestibile.

Svolazzando sul tappeto rosso della kermesse francese, la modella era talmente presa dalla gioia del momento da non rendersi conto del pericolo.

E così, sorridente davanti a tantissimi fotografi, Fernanda Liz è stata immortalata con la scollatura precipitata e il seno ben in vista.

La 72esima edizione di Cannes è quasi giunta al termine, ma le star continuano a calcare il tappeto rosso della Francia con i loro look eleganti. Poco prima dell’anteprima del film “Oh Mercy!”, la modella brasiliana Fernanda Liz ha attirato l’attenzione di tutti con il suo piccolo incidente sul red carpet.

A causa della scollatura troppo larga, il vestito è andato giù rivelando i capezzoli della modella. Tempestivo è stato l’intervento delle sarte che sono piombate sul red carpet per sistemare l’inconveniente che altrimenti si sarebbe ripresentato anche in altri momenti della serata.

Ma Fernanda Liz non è stata l’unica ad andare incontro a problemi di look. Anche Eva Longoria nei primi giorni del Festival aveva avuto un problema simile, così come Toni Garrn aveva mostrato accidentalmente il seno.

Una collezione dopo l’altra di momenti imbarazzanti e sensuali sul red carpet del Festival di Cannes.

Chiara Ferragni cambia look: le critiche sul nuovo taglio di capelli | FOTO