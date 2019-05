Coca Cola rimette in commercio le lattine anni ’80 in onore a “Stranger Things”

Stranger Things Coca Cola | Coca-Cola sta per lanciarsi in un inedito esperimento commerciale. La compagnia di bevande più popolare al mondo intende riesumare un progetto fallito negli anni ’80 e renderlo virale nel 2019.

A dare la notizia è CNN Business: Coca-Cola sta per rimettere sul mercato un numero limitato di prodotti New Coke in onore della terza stagione di Stranger Things che uscirà su Netflix il prossimo 4 luglio.

Negli attesissimi nuovi episodi della serie statunitense compariranno le lattine vintage con il brand New Coke, che nel 1985 furono ritirate dagli scaffali per via di un clamoroso flop di acquisti.

Ad avere l’idea sono stati i creatori di Stranger Things, Ross e Matt Duffers, che hanno pensato di riproporre New Coke per promuovere il loro show, che si svolgerà durante l’estate del 1985, data in cui Coca-Cola propose la nuova variante della ricetta.

All’epoca, l’esperimento fallì e l’azienda sostituì New Coke con un altro brand: Coke II. Trentaquattro anni dopo, Coca-Cola ha deciso di riprovarci e lo fa con uno spirito di grande intraprendenza. Il prodotto sarà sponsorizzato dai personaggi della serie e avrà una forte connotazione di esclusività, visto che si tratterà di una Limited Edition.

Il presidente della Sparkling Business Unit di Coca-Cola, Stuart Kronauge, ha definito questo progetto una “innovazione culturale”.

“Qualche anno fa tutto ciò non sarebbe stato possibile, ma oggi stiamo cambiando e cercando di fare innovazione andando al di là dei nuovi prodotti tradizionali”, ha dichiarato a CNN Business.

“Comprare 30 secondi di pubblicità da inserire in un video on-line non rende più come una volta- aggiunge- il mondo sta andando sempre più nella direzione dello streaming e questa partnership rappresenta per Coca-Cola un modo per raggiungere il pubblico in un panorama mediatico in evoluzione”.

“Per noi è importante assicurarci di essere presenti laddove gli occhi, i cuori e gli spiriti dei nostri clienti si trovano”, ha concluso Kronauge, lasciando intendere che oramai Internet rappresenta per gli attori commerciali un canale di passaggio imprescindibile.

Negli Stati Uniti, a partire da luglio, sarà possibile ottenere le lattine vintage-style in tre modi: in regalo con la Limited-Edition Stranger Things, attraverso i distributori automatici che saranno appositamente installati in diverse città durante l’estate, o in omaggio acquistando un biglietto presso il World of Coca-Cola di Atlanta.

Per il momento, Coca-Cola ha prodotto 500 mila esemplari del nuovo brand di lattine e si aspetta di andare in esaurimento scorte molto velocemente. Non resta che attendere per vedere se, 34 anni dopo, l’esperimento commerciale avrà un esito positivo.

