Roma Summer Fest 2019, tutti i concerti dell’estate all’Auditorium Parco della Musica

Roma Summer Fest 2019 | Date | Programma | Artisti | Biglietti

Torna anche quest’anno il Roma Summer Fest, il festival musicale estivo ospitato nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica progettato dall’archistar Renzo Piano.

Saranno oltre due mesi di concerti live con i più grandi interpreti italiani e internazionali del rock e del pop, protagonisti del jazz e della musica d’autore.

Finora questa kermesse ha richiamato quasi 1 milione di spettatori grazie a concerti di artisti del calibro di Elton John, Sting, Bjork, Leonard Cohen, Bob Dylan, The National, Paolo Conte, Fiorella Mannoia, José Carreras, Dario Fo, Franco Battiato, Patti Smith, Arctic Monkeys, Simple Minds, Ringo Starr.

Sarà il concerto dei Maneskin, gruppo rock romano grande protagonista del talent X Factor edizione 2017, ad aprire ufficialmente il nuovo Festival della Fondazione Musica per Roma, Roma Summer Fest, domenica 23 giugno.

E poi, novità recente del Parco della Musica, sarà possibile assistere a concerti rock e pop in piedi nel parterre della cavea dando quindi la possibilità al pubblico di ballare e muoversi.

Roma Summer Fest 2019, il programma dei concerti all’Auditorium Parco della Musica

Roma Summer Fest 2019 | Date

Dopo l’apertura con il doppio concerto dei Maneskin, il 23 e il 24 giugno, la cavea ospiterà un festival nel festival, Retape, kermesse dedicata alla scena musicale romana con ospiti speciali come Fabrizio Moro, Roberto Angelini, Ainè.

Fino al 2 agosto il Roma Summer Festival sarà il nuovo palcoscenico dell’estate romana con ospiti internazionali come Thom Yorke, Steve Hackett, Skunk Anansie, Tears for Fears, Thirty Second To Mars, Toto, Aurora, Diana Krall, Ben Harper, Take That, Apparat, The Cinematic Orchestra, Rufus Wainwright, Angelique Kidjo e molti altri per una stagione unica in Europa.

Tra gli artisti italiani novità come Gazzelle, Irama, Bowland, Maneskin e Il Volo, e grandi big da Fiorella Mannoia a Massimo Ranieri, da Gigi Proietti ai Carmina Burana e a Federico Zampaglione dei Tiromancino e molti altri.

Roma Summer Fest 2019 | Artisti

Anche quest’anno non mancheranno star internazionali come i Take That, che celebreranno il trentesimo anniversario della loro carriera (29 giugno). E poi i Thirty Seconds To Mars, il gruppo americano di Jared Leto, il cui ultimo album è stato il disco internazionale più venduto in Italia (3 luglio).

La cantante e pianista jazz canadese Diana Krall, vincitrice di numerosi Grammy, si esibirà domenica 14 luglio.

Tra i nomi italiani, il trio Il Volo che festeggia i 10 anni di carriera (26 giugno); Massimo Ranieri che presenterà le canzoni del suo nuovo album Malìa (15 luglio) e Fiorella Mannoia che canterà dal vivo i brani tratti dal suo nuovo progetto discografico Personale oltre ai suoi più grandi successi (29 luglio).

Tra i giovani pronti a esibirsi in questa edizione 2019, oltre ai Maneskin (che apriranno il festival esibendosi sia il 23 giugno che il 24 giugno), il cantautore Gazzelle (6 luglio) e Irama, ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi (11 luglio).

L’8 luglio toccherà a Skin e alla sua band che celebrerà così i primi 25 anni di carriera. In anteprima nazionale il 23 luglio si esibirà anche la super band cubana Afro Cuan All Stars, mentre il giorno seguente sarà il turno di Angélique Kidjo, una delle più entusiasmanti performer la cui musica è caratterizzata dalla contaminazione di più generi: blues, jazz, funk e samba,

Non solo musica durante il Roma Summer Fest, ci sarà spazio infatti anche per l’attore romano Gigi Proietti con il suo spettacolo Cavalli di Battaglia. Un vero e proprio excursus del suo repertorio, un’occasione unica per rivedere in scena questo grande artista poliedrico.

Attesi nella cavea anche il cantautore, polistrumentista e compositore britannico Thom Yorke, il gruppo musicale new wave e pop rock ingles Tears for Fears, l’artista berlinese Apparat, il gruppo rock psichedelico inglese Nick Mason’s Saucerful of secrets che ripercorrerà le canzoni più belle dei Pink Floyd.

E poi il chitarrista e compositore britannico di rock progressivo Steve Hackett che suonerà il 20 luglio.

Tra le interpreti femminili, da segnalare la cantante norvegese Aurora, 20 anni, che si sta facendo strada nel mondo della musica con tour tutti sold-out, la stella del jazz Diana Krall, fino all’artista beninese Angélique Kidjo.

Roma Summer Fest 2019 | Biglietti

I biglietti dei concerti e degli spettacoli in cartellone si possono acquistare sul sito di Ticketone: gli eventi si svolgono all’aperto e si terranno anche in caso di pioggia quindi non è previsto alcun rimborso all’acquirente.

