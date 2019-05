Giro d’Italia 2019 undicesima tappa | Oggi | Presentazione | Altimetria | Difficoltà

GIRO D’ITALIA 2019 UNDICESIMA TAPPA – Oggi, mercoledì 22 maggio 2019, prende il via l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2019, giunto alla sua 102esima edizione. Che tappa sarà? Vediamo insieme la presentazione, l’altimetria e le difficoltà:

L’undicesima sarà una tappa assolutamente piatta, che termina l’attraversamento della Pianura Padana. Dopo Casteggio si segue il tradizionale percorso della Milano-Sanremo fino a 3 chilometri dall’arrivo. Si parte da Carpi in direzione Reggio Emilia e dopo l’attraversamento della città si entra nella statale numero 9 “via Emilia” che si segue fino a Piacenza con un percorso sempre rettilineo. Dopo Piacenza, si attraversa tutta una serie di città toccate da molte tappe del Giro e nel finale dalla Milano Sanremo.

Ultimi 3 chilometri praticamente rettilinei intervallati da alcune rotatorie che si percorreranno quasi senza deviazioni. Ultima curva a 3000 metri dall’arrivo. Rettilineo finale di 2800 metri in asfalto di larghezza 7.5 mentri. Insomma, ancora una volta: spazio ai velocisti.

Giro d’Italia 2019 undicesima tappa | Altimetria

Di seguito l’altimetria dell’undicesima tappa del 102esimo Giro d’Italia:

Dove vedere il Giro d’Italia 2019 in tv o live streaming? Tutte le tappe del Giro 2019 andranno in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 e via satellite su Eurosport.

Giro d’Italia | La classifica al via dell’undicesima tappa

Di seguito la classifica dopo la decima tappa del Giro d’Italia 2019 andata in scena ieri:

CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 36h 08’ 32” ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 36h 10’ 22” 01’ 50” PETERS Nans AG2R LA MONDIALE 36h 10’ 53” 02’ 21” ROJAS Jose’ MOVISTAR TEAM 36h 11’ 05” 02’ 33” MASNADA Fausto ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 36h 11’ 08” 02’ 36” AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 36h 11’ 11” 02’ 39” ANTUNES Amaro CCC TEAM 36h 11’ 37” 03’ 05” MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 36h 11’ 59” 03’ 27” CARBONI Giovanni BARDIANI CSF 36h 12’ 02” 03’ 30” BILBAO LOPEZ Pello ASTANA PRO TEAM 36h 12’ 04” 03’ 32”

