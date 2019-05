[ESCLUSIVA TPI] Pamela Prati molla la Aicos Management: clamorosa rottura con Eliana Michelazzo

Pamela Prati Eliana Michelazzo rottura | Bye bye Aicos Managment. Bye bye Eliana Michelazzo, proprietaria della stessa agenzia.

Bye bye amicizia?Pamela Prati con una nota ufficiale prende le distanze dalla Aicos Management lasciando la carica di direttrice della stessa agenzia.

Un vero e proprio terremoto che alza altra polvere su quello che è stato ribattezzato Prati-gate. La Michelazzo, come annunciato, mercoledì sarà dalla d’Urso con una confessione clamorosa sul mai esistito Mark Caltagirone (l’uomo che avrebbe dovuto sposare la Prati).

Potrebbe essere stata questa mossa a rompere definitivamente i rapporti tra la Prati e la Michelazzo.

Intanto, nel tardo pomeriggio di oggi Irene Della Rocca, legale di fiducia della Prati, ha incontrato la sua assistita. Che, secondo le prime indiscrezioni bomba, sarebbe intenzionata a raccontare una volta per sempre la sua verità sul giallo che la vede coinvolta.

Qui il comunicato della legale di Pamela Prati, Irene Della Rocca, di cui TPI è venuto in possesso in via esclusiva: