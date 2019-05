Mi Ami Festival 2019 | Programma | Come arrivare

Si sa, estate è sinonimo di festival. Da sud a nord, la penisola si prepara a montare palchi su palchi per la musica live all’aperto. Milano apre la stagione con uno degli appuntamenti più attesi: il Mi Ami Festival.

Qualcuno lo definisce un festival di nicchia, ma la verità è che il Mi Ami, giunto alla sua quindicesima edizione, si attesta tra i festival estivi di più successo, per gli ospiti che salgono sul palco e per l’evento in generale, che ogni anno riesce ad attirare migliaia e migliaia di persone.

Mi Ami (Festival della musica bella e dei baci) si terrà nell’ultimo weekend di maggio, dal 24 al 27. Il luogo è il solito: il Circolo Magnolia, all’Idroscalo di Milano, anche quest’anno ospita il festival.

Mi Ami Festival 2019 | Il programma | Venerdì 24 maggio

Tre giorni all’insegna della musica e dell’arte. I cancelli del Mi Ami apriranno venerdì 24 maggio alle 16, dalle 19.30 i primi artisti saliranno sui quattro palchi del Magnolia.

TIDAL STAGE

19:30 Egokid

20:30 Clavdio

21:40 Coma Cose

23:05 Fast Animals & Slow Kids

01:00 Massimo Pericolo

01:40 Speranza

02:20 Ketama126

PALCO JOWAE

17:00 Fadi

17:30 Bartolini

18:10 Dola

19:00 Fulminacci

19:55 Dutch Nazari

21:00 Eugenio in via di gioia

22:15 Giorgio Poi

23:40 Franco126

PALCO WEROAD

18:40 La Hasna

19:10 Maggio

19:50 Avex

20:30 Rokas

21:15 Jesse The Faccio

22:05 Gomma

23:05 Psicologi

23:45 Pippo Sowlo

00:20 Tauro Boys

01:10 Sxrrxwland

01:50 Fuera

02:40 Capibara

PALCO RETRO

21:00 Tonno

22:40 Malkovic

23:30 Urali

00:15 Giungla

01:00 Disco Pianobar Karaoke

Mi Ami Festival 2019 | Il programma | Sabato 25 maggio

TIDAL STAGE

18:30 Auroro Borealo Orchestra

19:35 Sick Tamburo

20:50 Riccardo Sinigallia

22:20 Motta

00:00 Nitro

00:55 Ensi

02:00 Bassi Maestro presents North of Loreto

03:00 Frenetik&Orang3 (Zerosei soundsystem)

PALCO JOWAE

17:00 Tersø

17:40 Tropea

18:25 Irbis37

19:50 Victor Kwality

20:35 Mike Lennon

21:05 Chadia Rodriguez

21:50 Venerus & His Orchestra

22:50 Mahmood

00:00 Myss Keta

PALCO WEROAD

19:00 Nico Laonda

19:50 Elasi

20:40 Mille Punti

21:35 Le Feste Antonacci

22:35 Dellacasa Maldive

23:40 Uccelli

00:50 Nava

01:55 Emmanuelle

PALCO RETRO

19:15 Janaki’s Place

20:00 Caso

21:25 The Pier

22:20 The Gluts

23:15 Cosmetic

00:10 Yonic South

01:00 Ariele Frizzante

Mi Ami Festival 2019 | Il programma | Domenica 26 maggio

TIDAL STAGE

18:20 Giovanni Truppi

19:20 Giorgio Canali

20:20 Bugo

21:30 Dimartino

22:50 Luca Carboni

PALCO RETRO

19:00 Spachetti Unplugged

PALCO WEROAD

20:15 Eugenia Post Meridiem

21:00 Her Skin

21:45 Ginevra

22:35 Malihini

23:30 Discoteca Paradiso

01:30 Rockit Alla Starz Dj Set

PALCO JOWAE

17:00 Delmoro

17:45 Canarie

18:40 Angelica

19:40 Any Other

20:45 Andrea Laszlo De Simone

22:00 I Hate My Village

23:15 La rappresentante di lista

Mi Ami Festival 2019 | Come arrivare

In auto

Se volete arrivare al Mi Ami Festival in auto, prendete la tangenziale Est fino all’uscita “Linate”, poi seguite le indicazioni per l’aeroporto di Linate, e vi troverete su Viale Forlanini. Dopo circa un chilometro, al bivio, svoltate a sinistra in direzione Novegro Idroscalo. Andate diritti alla prima rotonda, alla seconda girate a destra e sarete arrivati al Circolo Magnolia.

Con i mezzi pubblici

Per arrivare al Magnolia con i mezzi pubblici, prendete la linea 73 da Piazza Diaz (Duomo) e arrivate fino all’aeroporto di Linate. Da lì vi aspettano un quarto d’ora a piedi. Da Linate verso Milano l’ultima corsa della 73 è alle 01.06.

Servizio navetta

Il Mi Ami anche quest’anno offre il servizio navetta gratuita, che da via Azzurri d’Italia (in corrispondenza della fermata 90/91) porterà al Circolo Magnolia. Le navette partiranno ogni venti minuti circa da Porta Vittoria, dalle 15.30 alle 19.30, da venerdì a domenica.

Al ritorno, dal Circolo Magnolia a Porta Vittoria. I bus partono dall’una di notte alle cinque del mattino. Domenica partiranno da mezzanotte e mezza alle due e mezza.

Per tutte la altre info rimandiamo al sito del Mi Ami 2019.